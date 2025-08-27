Menü Kapat
Bebek skandalı! Tüm gelinlerden kan testi istiyorlar: Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Diyarbakır'da, 2002 yılında sezaryenle kız bebek dünyaya getiren Güllü Eroğlu'nun bebeği 'şekeri var' denilip bir daha geri getirilmedi. 23 yıldır öldü denilen bebekleri için mücadele veren aile 5 erkek çocuğu ile evlenecek gelin adaylarından DNA testi istemek zorunda kalıyor.

Bebek skandalı! Tüm gelinlerden kan testi istiyorlar: Böylesi ne görüldü ne duyuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 12:12

Ali-Güllü Eroğlu çifti 2002 yılında kız evlatlarını kucağına almak için hazırlık yapıyordu. sancıları tutan Güllü Eroğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Evladını bir süre gören anne, daha sonra gelen hemşire tarafından çocuğun şekeri olduğu söylenip götürdüğünü iddia etti.

Bebek skandalı! Tüm gelinlerden kan testi istiyorlar: Böylesi ne görüldü ne duyuldu

TÜM GELİNLERDEN DNA TESTİ İSTİYORLAR

İki gün sonra çocuğunu görmek isteyen anneye evladının öldüğü söylendi. Aileye cenaze verilmezken Güllü Eroğlu da taburcu edildi. Eroğlu ailesinin, 23 yıldır evlatlarını bulmak için yaptıkları tüm girişimler sonuçsuz kalınca, 5 erkek çocuğuna evlenecekleri kişinin kız kardeşleri çıkma ihtimaline karşı kan tahlili yaptırmalarını istedi.

Bebek skandalı! Tüm gelinlerden kan testi istiyorlar: Böylesi ne görüldü ne duyuldu

NE DOĞUM RAPORU VAR NE DE CENAZE

Baba Ali Eroğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin doğum yapacağı vakit annesiyle birlikte köyden Bismil'e geldiğini, ondan sonra 'a sevk edildiklerini söyledi. Yatış yapıldıktan sonra eşinin sezaryen için ameliyata alındığını aktaran Eroğlu, "Eski Devlet Hastanesinde hanım, yengesinin yeşil kartı üzerine doğum yapıyor. Doğum olduktan sonra yeşil kartın iptal olduğu söyleniyor. 2002'nin 7. veya 8. ayında. Doğumdan sonra 700 lira da para alıyorlar. O zaman Bandırma'da çalışıyordum. Para da yok. 2-3 gün sonra geldim. Yüzüğünü satıp doktora para veriyorlar. Gece yarısı bir hemşire gelip bebeği alıyor. 'Bebeğinizin şekeri var hastaneye götüreceğiz' diyor. Çocuk Hastanesi'ne götürüyorlar. Bakıyorlar ikisi de Türkçe bilmiyor, köylüler çocuğu alıp götürüyorlar. İki gün sonra diyor çocuğumun yanına gideceğim. Bırakmıyorlar. Onu dövüyorlar. Ondan sonra gelip 'kızınız ölmüş' diyorlar. Ne doğum raporu, ne cenaze veriyorlar. Ne elbisesini veriyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar. O şekilde kızı kaybettiler" dedi.

Bebek skandalı! Tüm gelinlerden kan testi istiyorlar: Böylesi ne görüldü ne duyuldu

KAN TESTİ İSTİYORLAR

Eşinin ağabeyinin o dönem trafik kazasında hayatını kaybettiğine değinen Eroğlu, "Doktor onun yanına gelip, 'sen ağabeyini kaybetmişsin. 1-2 kilo etin peşine mi düşmüşsün' diyor. Hanımım erkek çocuklarımıza 'evlendiğinizde kan testinizi yapın' diyor, kızımız çıkabilir diye. Kızımı bu şekilde kaybettirdiler. Birçok yere başvurduk ama netice alamadık. İki sefer doktora telefon açmış eşim. Doktora 'bana yardımcı ol' demiş, doktor da 'ben sana yardımcı olmam, elin nereye yetişiyorsa oraya at' demiş. O dönem araştırılışa evladımı bulabilirler" diye konuştu.

"ÇABAMIZ SONUÇSUZ KALDI"

Her sene bu zamanlarda kavga ettiklerini kaydeden Eroğlu, "'Ya bizim çocuğumuz yaşıyorsa, niye gidip aramıyoruz' diyor. Çok yerde aradık. Savcılığa başvurduk. İl Sağlık Müdürlüğüne gittik. Ben gidip dilekçe ile başvurdum. Kimse bize yardımcı olamadı. Çabamız sonuçsuz kaldı. Elimizde tek somut delil 2002'nin 7 veya 8'inci aylarında ne kadar çocuk doğup ölmüş onu bir değerlendirsinler. Ercan hocanın haberini televizyonda gördük. Ondan sonra dedik biz de bir başvuralım belki bir netice çıkar. Ercan hocanın çocuğunun kaybolması ve bizim çocuğun kaybolması arasında fazla bir yıl yok. O dönemlerde belki bir şebeke vardı" ifadelerini kullandı.

