Bir şehir bu dişlerin sahibini arıyor! Her yere yazılar asıldı: 'Ben böyle bir olay görmedim'

Eskişehir'de bir şadırvanda protez dişleri görenler şaşkına döndü. Dişleri alarak yönetimine teslim eden cemaat, kime ait olduğunu bulabilmek için camiye yazı bile astı.

Bir şehir bu dişlerin sahibini arıyor! Her yere yazılar asıldı: 'Ben böyle bir olay görmedim'
Odunpazarı ilçesinde bulunan Alaaddin Camii'nde cemaat şadırvanda gördüğü manzara ile şaşkına döndü. Şadırvanda protez diş bulan cemaat, dişleri cami yönetimine teslim etti. Olayın ardından dişlerin sahibini bulabilmek için "Şadırvanda takma diş bulunmuştur" yazısı asıldı fakat ne gelen var ne de giden. Sahibi aranan dişler cami içinde muhafaza ediliyor.

Bir şehir bu dişlerin sahibini arıyor! Her yere yazılar asıldı: 'Ben böyle bir olay görmedim'

"BEN BÖYLE BİR OLAY GÖRMEDİM"

Cami cemaati Muammer Baysal konuyla alakalı, "İnsanın dikkatini çekiyor, insan böyle dişinin kaybolduğunu fark etmeyecek kadar demek ki zaaftadır. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bulunduğu zaman da herhalde hocalarımız ulaştırmaya çalışacaktır. Ben de ilk okuduğumda dikkatimi çekti. İnşallah bulunur, sahibine teslim edilir. Bir haftadır falan duruyor bu. Ben böyle bir olay görmedim. Saat unutulabilir, ani çıkartır unutabilir. Ağzından çıkartıp yıkarken unutmuş olabilir. Nitekim bizim gibi etten, kemikten. Ama insan unuttuğu dişini az çok tahmin edip oralarda araştırması iyi olur" dedi.

Bir şehir bu dişlerin sahibini arıyor! Her yere yazılar asıldı: 'Ben böyle bir olay görmedim'
