26°
Yaşam
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Boğaz’ın manevi muhafızlarına anlamlı yolculuk

Fatih Belediyesi, vatandaşları İstanbul’un manevi iklimiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Boğaz’ın Manevi Muhafızları Türbe Gezisi” yoğun ilgi gördü.

Boğaz’ın manevi muhafızlarına anlamlı yolculuk
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
15:14
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
15:14

Gezi kapsamında katılımcılar, Boğazı’nı asırlardır koruduğuna inanılan manevi muhafızların türbelerini ziyaret ettiler. Aziz Mahmud Hüdayi, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Yûşa Hazretleri ve Telli Baba türbeleri tek tek gezildi.

Boğaz’ın manevi muhafızlarına anlamlı yolculuk

Katılımcılar, bir yandan İstanbul’un derin tarihine tanıklık ederken diğer yandan da manevi atmosferin huzurunu yaşadı. Türbelerde yapılan ziyaretlerde dualar edildi, türbelerin tarihî ve kültürel önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Boğaz’ın manevi muhafızlarına anlamlı yolculuk

Başkan Turan: “Manevi mirasımızı yaşatıyoruz”

Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, vatandaşların bu ziyaretlerden ve gezilerden memnun olduklarını belirterek, “Fatih, boyunca yalnızca taş ve yapılardan ibaret bir şehir olmamıştır. Bu toprakların mayasında maneviyat vardır.

Boğaz’ın manevi muhafızlarına anlamlı yolculuk

Bizler de bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizi İstanbul’un manevi mirasıyla buluşturuyor, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyoruz.” Dedi. Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimi tarafından düzenlenen ve toplumun tarihi ve manevi değerlerine olan ilgiyi artırmayı hedefleyen bu tür programların devam edileceği belirtildi.

