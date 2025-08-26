Boğaz’ın manevi muhafızlarına anlamlı yolculuk

Gezi kapsamında katılımcılar, İstanbul Boğazı’nı asırlardır koruduğuna inanılan manevi muhafızların türbelerini ziyaret ettiler. Aziz Mahmud Hüdayi, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Yûşa Hazretleri ve Telli Baba türbeleri tek tek gezildi.

Katılımcılar, bir yandan İstanbul’un derin tarihine tanıklık ederken diğer yandan da manevi atmosferin huzurunu yaşadı. Türbelerde yapılan ziyaretlerde dualar edildi, türbelerin tarihî ve kültürel önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Başkan Turan: “Manevi mirasımızı yaşatıyoruz”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, vatandaşların bu ziyaretlerden ve gezilerden memnun olduklarını belirterek, “Fatih, tarih boyunca yalnızca taş ve yapılardan ibaret bir şehir olmamıştır. Bu toprakların mayasında maneviyat vardır.

Bizler de bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizi İstanbul’un manevi mirasıyla buluşturuyor, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyoruz.” Dedi. Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimi tarafından düzenlenen ve toplumun tarihi ve manevi değerlerine olan ilgiyi artırmayı hedefleyen bu tür programların devam edileceği belirtildi.