Bolu-Seben karayolu adeta bir sanat eserine dönüştü!

Bolu-Seben kara yolunda sonbaharın gelmesiyle ağaçlar sarı ve turuncu renklere büründü. Dronla kaydedilen görüntülerde ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Bolu-Seben yolu sonbaharın renk cümbüşüyle araçlarıyla yoldan geçenleri mest ediyor. Ormanlık alandaki ağaçların bir kısmı sarıya, bir kısmı ise turuncuya dönüştü.

Renklerin birleşimiyle yol üzerinde adeta görsel şölen sundu. Bolu'nun en çok kullanılan güzergahlarından biri olan Seben yolu ayrıca Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek isteyenlerinde kullandığı bir güzergah.

"KEYİF VEREN ATMOSFER OLUŞUYOR"

Güzergah üzerinde ailesiyle birlikte piknik yapan Batuhan Erşahin, "Sonbahar geldi, yapraklar sararmaya başladı. Biz bu anın keyfini sürüyoruz. Ailecek geldik, piknik yapıyoruz. İnsana iyi geliyor. Özellikle ormanın ağaçların yoğun olduğu bölgelerde insanın içine huzur ve keyif veren atmosfer oluşuyor" dedi.