Böyle anne olmaz olsun! Öldüresiye darbetmişti... 1 aylık bebek hakkında yeni gelişme

Zonguldak’ta bir ay önce dünyaya gelen bebeği sürekli ağlaması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede bebeğe yapılan muayenede doktorlar, darp izlerine rastladı. Ayrıca bebeğin vücudunda kırıklar olduğu da tespit edildi.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli anne G.S., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 10 Ağustos’ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Tedavisi tamamlanan bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bebeğin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındığı bildirildi. Ayrıca evde yapılan aramalarda, bebeğe ait kanlı bir zıbın ile kurusıkı tabanca ele geçirildiği öğrenildi.