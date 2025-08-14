Ölüme balıklama atlayan adam yaşamını yitirdi, geriye bu görüntüler kaldı

Antalya Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi Serimli Sokak'ta bulunan bir restoranın önünde meydana gelen olayda, ‘Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına rağmen 32 yaşındaki Tolga Demir, restoranın balkon kısmından baraj gölüne atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Demir'i fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, uzun uğraşların ardından Demir'in cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

