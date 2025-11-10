Böyle vicdansızlık görülmedi! Önce arabayla çarptı, sonra demir çubukla döverek öldürdü

Zanlı Y.N., Çifteler ilçesi Orta köyde hayvancılık yapan Ahmet Çalık'a babasının otomobil ile kasıtlı olarak çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen Y.N., Ahmet Çalık'ın demir çubuk ile kafasına defalarca vurdu. Ağır yaralanan Çalık, Acil Sağlık Ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Babasına ait otomobille olay yerinden kaçan Y.N’nin kullandığı araç Sivrihisar yakınlarında takla atmış vaziyette bulunurken, şüphelinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakınlarının bulunduğu iddia edildi.

Diğer yandan, hayatını kaybeden Ahmet Çalık, yakanları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.