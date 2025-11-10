Bankta köpeğiyle oturan kız çocuğuna dehşeti yaşattı! 'Köpeğini keserim'

Alanya'da yaşanan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu. Bankta köpeğiyle kendi haline oturan yabancı bir kızın yanına gelen şahıs korkuya neden oldu. Kimliği henüz belli olmayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kız çocuğuna tehditler yağdırdı. 'Buradan git' diyen saldırgan, köpeği kesmekle tehdit etti.

"KÖPEĞİNİ KESERİM"

Köpeğe yanaşıp "Belçika Kurdu mu?" diye soran şahsa, köpeğin sahibi, "Hayır uzak dur. Seni ısırabilir, gider misin?" uyarısında bulundu. Küfür ve tehditlerine devam eden şahıs bu sefer de, köpeğe dokunup "Yallah, git buradan. Keserim" şeklinde tehdit etti. "Köpeğime dokunma" deyip ittiği şahıs ise, onun da kendisine dokunmamasını ve gitmek istemediğini söyledi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntüde, kullanıcılar saldırgan tavırlar sergileyen kişiye tepki gösterdi.