16°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

beIN Sports'ta ne oldu son dakika? Güntekin Onay ne dedi, ne yaptı?

Bugün beIN Sports kanalında yaşanan silahlı baskın son dakika olarak takip edildi. Yorumcu Güntekin Onay ile güvenlik arasında yaşananlar kısa süre sonra silahlı baskına dönüştü. Silahlı saldırgan haber merkezine kadar ulaşarak Güntekin Onay'a ulaşmak istedi. Son dakika olayı ile beraber Güntekin Onay ne dedi, ne yaptı merak edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
13:15
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
13:19

Güntekin Onay'ın kadın güvenlik görevlisine söylediği sözler güvenlik görevlisinin eşini sinirlendirdi. Bugün sabah saatlerinde kanalına silahlı yapmasının üzerine özel harekat polisleri ve 8 polis aracı olay yerine sevk edildi.

BEIN SPORTS'TA NE OLDU SON DAKİKA?

Bugün BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı kişi tarafından basıldı. Olay dün gece yaşanan konuşma ile başlarken bu sabah saldırgan, silah ile kanala gelerek haber merkezine ulaştı. Dün gece kanala dışarıdan yemek söyleyen Güntekin Onay'ın, güvenlik hanımefendi tarafından tanınmaması üzerine olaylar büyüdü. Onay, argo bir dil kullanarak güvenlik hanımefendi için hakaretlerde bulundu.

beIN Sports'ta ne oldu son dakika? Güntekin Onay ne dedi, ne yaptı?

GÜNTEKİN ONAY NE DEDİ, NE YAPTI SON DAKİKA?

Dün gece kanala yemek sipariş eden Güntekin Onay, kapıdaki güvenliğin "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" sözleri ile geri gönderiyor. Onay, sözlere sinirlenerek "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz?" dedi. Hakaret etmesinin üzerine güvenlik hanımefendi olayı eşine anlatıyor. Güvenlik olarak çalışan hanımefendinin eşi ise olayın ardından sabah saatlerinde kanalı silahla basıyor. Kanalı basarak haber merkezine ulaşan isim Güntekin Onay ile konuşmak istediğini ifade ediyor. Onay'ın o anlarda kanalda olmaması üzerine ortam gerilirken saldırgan, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor. Kısa süre sona özel harekat polisi ekibi aracılığıyla saldırgan yakalandı.

beIN Sports'ta ne oldu son dakika? Güntekin Onay ne dedi, ne yaptı?

BEİN SPORTS SİLAHLI SALDIRI GÜNTEKİN ONAY OLAYI NEDİR?

10 Kasım Pazartesi günü beIN Sports kanalının stüdyosu silahlı bir kişi tarafından basıldı. Dün gece kanala yemek söylediğinde tarafından tanınmayan Güntekin Onay, argo ifadeler kullanarak güvenlik görevlisi ile atıştı. Olayın ardından güvenlik görevlisinin eşi silahlı baskın yaptı. 8 polis aracı ve özel harekat polislerinin çalışmaları ile saldırgan yakalandı.

