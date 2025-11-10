beIN Sports'ta ne oldu son dakika? Güntekin Onay ne dedi, ne yaptı?

Güntekin Onay'ın kadın güvenlik görevlisine söylediği sözler güvenlik görevlisinin eşini sinirlendirdi. Bugün sabah saatlerinde beIN Sports kanalına silahlı baskın yapmasının üzerine özel harekat polisleri ve 8 polis aracı olay yerine sevk edildi.

BEIN SPORTS'TA NE OLDU SON DAKİKA?

GÜNTEKİN ONAY NE DEDİ, NE YAPTI SON DAKİKA?

Dün gece kanala yemek sipariş eden Güntekin Onay, kapıdaki güvenliğin "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" sözleri ile geri gönderiyor. Onay, sözlere sinirlenerek "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz?" dedi. Hakaret etmesinin üzerine güvenlik hanımefendi olayı eşine anlatıyor. Güvenlik olarak çalışan hanımefendinin eşi ise olayın ardından sabah saatlerinde kanalı silahla basıyor. Kanalı basarak haber merkezine ulaşan isim Güntekin Onay ile konuşmak istediğini ifade ediyor. Onay'ın o anlarda kanalda olmaması üzerine ortam gerilirken saldırgan, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor. Kısa süre sona özel harekat polisi ekibi aracılığıyla saldırgan yakalandı.

BEİN SPORTS SİLAHLI SALDIRI GÜNTEKİN ONAY OLAYI NEDİR?

