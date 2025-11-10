Güzelleşmek istedi hayatı karardı! Oturamıyor, kalkamıyor, eğilemiyor!

Kayseri'de yaşayan ses sanatçısı Songül Oğuz yağ aldırma ameliyatı ardından günlük hayatta yapabildiği bir çok hareketi yapamaz hale geldi. Oğuz operasyona girdiği mahkemeye verdi.

DOKTOR "ÖLEBİLİRDİN" DEDİ

Geçtiğimiz 23 Nisan'da Kayseri'de bulunan Özel Dünyam Hastanesi'nde yağ aldırma ve karın germe ameliyatı olan Songül Oğuz'un ameliyatın ardından bir türlü ağrıları dinmedi. Oğuz, iddiaya göre 2 ay sonra yeniden enfeksiyonlu bir şekilde ameliyata alındı. Sonrasında durumu daha da kötüye giden Songül Oğuz'un karnındaki ameliyat yarası açılarak iltihap akıntıları durmayınca doktoru ile görüştü. Doktordan ‘ölebilirdin' şeklinde yanıt aldığını ve hastanenin sorumluluğu kabul etmediğini söyleyen Oğuz, hukuk mücadelesi başlattı. Hem çalışamadığı için hem de günlük hayatındaki işleri yerine getiremediği için mağdur olduğunu söyleyen Songül Oğuz, yetkililerden de konuyla ilgili yardım istedi.

"KARNIMDA KİTLE OLUŞTU"

Yaşadığı durumun psikolojisini de bozduğunu söyleyen Songül Oğuz, "23 Nisan'da Özel Dünyam Hastanesi'nde ameliyat oldum. Bu ameliyattan sonra vücudum farklı reaksiyonlar gösterdi. 2 ay sonra tekrar ameliyata alındım enfeksiyonlu bir şekilde. Normalde 1 yıl hiçbir şekilde yapılmaması gereken bir ameliyatı 2 ay sonra tekrar yaptılar. Sonrasında da karnımda bir kitle oluştu. Şu an tamamen hareket kısıtlılığım var. Normal yaşantıma devam edemiyorum. Şu an yargı sürecindeyiz ve devam ediyor. Ben hem yetkili mercilerden hem de Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bu durumla ilgili gerekenin yapılmasını istiyorum. Çünkü büyük bir mağduriyetim var. Tamamen yaşam tarzım değişti. Hayata karşı yaşam enerjim bitti. Hareket kısıtlılığım var ve kendimi ifade edemiyorum. Bu benim psikolojimi de alt üst etti. Çalışamıyorum da zaten bu durumda sahnemi de yapamıyorum, programlara katılamıyorum. Gelen teklifleri değerlendiremiyorum. Tamamen bu yıl hayatımı alt üst eden bir durum yaşadım. Doktorla aramızda da çok komik bir diyalog geçti. Bana her soru yönelttiğimde ‘ölebilirdin' dedi. Bu şekilde değil de pıhtı attı, kalbine de atabilirdi şeklinde dalga geçer gibi cevaplar verdi. Zaten hastane hiçbir şekilde yapmış olduğu hatayı kabullenmedi. Benimle muhatap bile olunmadı" dedi.

"GÜNLÜK HAYATINI İDAME ETTİREMİYOR"

Songül Oğuz'un avukatı Hatice Yadel Kilci ise, "Müvekkilim bir ameliyat geçirmiştir. Eser Sözleşmesi kapsamında sonuç garantili bir ameliyattır fakat müvekkil, sonucun garantisini geçtim çeşitli sağlık sıkıntıları yaşamıştır. Operasyon 23 Nisan'da olmuştur fakat hala çeşitli sıkıntılarla uğraşmakta. Değil mesleğini yapmak, günlük hayatını bile idame ettirememektedir. Bu süreçte kimse bu tahribatları, mağduriyetleri görmemiş ve destek olmamıştır. Şu an işini yapamadığı için ciddi bir kaybı ve zararı var. Şu an bir operasyon dahi olmamaktadır. Çünkü hayati riski var. Bu durumda da bir şekilde ortayı bulma çabası olmayıp görmezden gelinmiş ve ‘ölebilirdin' tarzı bir hitapla daha da kötü bir duruma sürüklemişlerdir. Psikolojik olarak da ciddi bir sıkıntı yaşamaktadır. Hukuki süreçlerimiz başladı ve devam ediyor. Bu süreçte de herkesin dikkat etmesi gereken konularda müvekkilimin nasıl görmezden gelindiğini bir türlü anlamadık" ifadelerini kullandı.