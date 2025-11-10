Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Güzelleşmek istedi hayatı karardı! Oturamıyor, kalkamıyor, eğilemiyor!

Kayseri'de yaşayan ses sanatçı güzelleşmek isterken hayatı karardı. Songül Oğuz geçirdiği yağ aldırma operasyonun ardından günlük hayatına devam edemediği gerekçesiyle hastaneye dava açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 12:59

Kayseri'de yaşayan ses sanatçısı Songül Oğuz yağ aldırma ameliyatı ardından günlük hayatta yapabildiği bir çok hareketi yapamaz hale geldi. Oğuz operasyona girdiği mahkemeye verdi.

Güzelleşmek istedi hayatı karardı! Oturamıyor, kalkamıyor, eğilemiyor!

DOKTOR "ÖLEBİLİRDİN" DEDİ

Geçtiğimiz 23 Nisan'da Kayseri'de bulunan Özel Dünyam Hastanesi'nde yağ aldırma ve karın germe ameliyatı olan Songül Oğuz'un ameliyatın ardından bir türlü ağrıları dinmedi. Oğuz, iddiaya göre 2 ay sonra yeniden enfeksiyonlu bir şekilde ameliyata alındı. Sonrasında durumu daha da kötüye giden Songül Oğuz'un karnındaki ameliyat yarası açılarak iltihap akıntıları durmayınca doktoru ile görüştü. Doktordan ‘ölebilirdin' şeklinde yanıt aldığını ve hastanenin sorumluluğu kabul etmediğini söyleyen Oğuz, hukuk mücadelesi başlattı. Hem çalışamadığı için hem de günlük hayatındaki işleri yerine getiremediği için mağdur olduğunu söyleyen Songül Oğuz, yetkililerden de konuyla ilgili yardım istedi.

Güzelleşmek istedi hayatı karardı! Oturamıyor, kalkamıyor, eğilemiyor!

"KARNIMDA KİTLE OLUŞTU"

Yaşadığı durumun psikolojisini de bozduğunu söyleyen Songül Oğuz, "23 Nisan'da Özel Dünyam Hastanesi'nde ameliyat oldum. Bu ameliyattan sonra vücudum farklı reaksiyonlar gösterdi. 2 ay sonra tekrar ameliyata alındım enfeksiyonlu bir şekilde. Normalde 1 yıl hiçbir şekilde yapılmaması gereken bir ameliyatı 2 ay sonra tekrar yaptılar. Sonrasında da karnımda bir kitle oluştu. Şu an tamamen hareket kısıtlılığım var. Normal yaşantıma devam edemiyorum. Şu an yargı sürecindeyiz ve devam ediyor. Ben hem yetkili mercilerden hem de Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bu durumla ilgili gerekenin yapılmasını istiyorum. Çünkü büyük bir mağduriyetim var. Tamamen yaşam tarzım değişti. Hayata karşı yaşam enerjim bitti. Hareket kısıtlılığım var ve kendimi ifade edemiyorum. Bu benim psikolojimi de alt üst etti. Çalışamıyorum da zaten bu durumda sahnemi de yapamıyorum, programlara katılamıyorum. Gelen teklifleri değerlendiremiyorum. Tamamen bu yıl hayatımı alt üst eden bir durum yaşadım. Doktorla aramızda da çok komik bir diyalog geçti. Bana her soru yönelttiğimde ‘ölebilirdin' dedi. Bu şekilde değil de pıhtı attı, kalbine de atabilirdi şeklinde dalga geçer gibi cevaplar verdi. Zaten hastane hiçbir şekilde yapmış olduğu hatayı kabullenmedi. Benimle muhatap bile olunmadı" dedi.

Güzelleşmek istedi hayatı karardı! Oturamıyor, kalkamıyor, eğilemiyor!

"GÜNLÜK HAYATINI İDAME ETTİREMİYOR"

Songül Oğuz'un avukatı Hatice Yadel Kilci ise, "Müvekkilim bir ameliyat geçirmiştir. Eser Sözleşmesi kapsamında sonuç garantili bir ameliyattır fakat müvekkil, sonucun garantisini geçtim çeşitli sağlık sıkıntıları yaşamıştır. Operasyon 23 Nisan'da olmuştur fakat hala çeşitli sıkıntılarla uğraşmakta. Değil mesleğini yapmak, günlük hayatını bile idame ettirememektedir. Bu süreçte kimse bu tahribatları, mağduriyetleri görmemiş ve destek olmamıştır. Şu an işini yapamadığı için ciddi bir kaybı ve zararı var. Şu an bir operasyon dahi olmamaktadır. Çünkü hayati riski var. Bu durumda da bir şekilde ortayı bulma çabası olmayıp görmezden gelinmiş ve ‘ölebilirdin' tarzı bir hitapla daha da kötü bir duruma sürüklemişlerdir. Psikolojik olarak da ciddi bir sıkıntı yaşamaktadır. Hukuki süreçlerimiz başladı ve devam ediyor. Bu süreçte de herkesin dikkat etmesi gereken konularda müvekkilimin nasıl görmezden gelindiğini bir türlü anlamadık" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuyan kocasının üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü
Yağ aldırmasının ardından ölümden dönen Alişan eşi Buse Varol'u tanık gösterdi! Dudak uçuklatan tazminat davası
ETİKETLER
#kayıp
#Yağ Aldırma Ameliyatı
#Komplikasyon
#Sağlık Mağduriyeti
#Özel Dünyam Hastanesi
#Hukuki Mücadele
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.