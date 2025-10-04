Böylesi ilk kez görüldü! Cinsiyet öğrenme partisinde yeni moda

Hatay'ın Payas ilçesinde tır şoförlüğü yapan Caner Çevik, ikinci kez baba olmanın heyecanını farklı bir organizasyonla unutulmaz hale getirdi. Tır şoförünün meslektaşları, tırlarla parti düzenleyerek aileye evlatlarının cinsiyetini açıkladı.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

Tır şoförlüğü 25 yaşındaki yapan Caner Çevik, 10 yıldır yollarda direksiyon sallayarak ekmek parasını kazanıyor. Evli olan ve eşi 2. evladına hamile olan Çevik, evladının cinsiyetini daha önce görülmemiş bir şekilde öğrendi. Çevik ailesi ve genç tır şoförünün meslektaşları tarafından organizasyonda; bir tırın üzerine erkek ve bir tırın üzerine kız yazılarak araçlar süslendi. Aynı anda hareket eden araçlardan ‘erkek' yazan öne geçerek kornaya basmaya başladı ve genç çift, evlatlarının cinsiyetini öğrendi. Genç çiftin daha önce görülmemiş cinsiyet öğrenme partisiyse sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"EŞİM MUTLU, ÇOCUĞUM MUTLU; BANA YETER"

Bir kız çocuğu bulunan Caner Çevik, eşinin yaptığı organizasyonun hem beğeni hem de eleştiri topladığını belirterek "Bir çocuğum var, ikinci de yolda. Eşim evde sosyal medyada cinsiyet partilerini görüyor, hevesleniyordu. Düşündüm ki en büyük mutluluk, ekmek teknemle yani tırımla olabilir. Doktordan cinsiyeti kağıda yazdırdık, biz bakmadık. O an sürpriz olsun istedik. Arabalarımızı süsledik, küçük bir toplulukla bu organizasyonu yaptık. Eşim de çocuğum da mutlu oldu. Benim için en önemlisi buydu."

"SADE AMA ANLAMLIYDI"

Sosyal medyada paylaştığı görüntülere yapılan olumsuz yorumlardan üzüldüğünü dile getiren genç baba, "Toplum farklı algıladı. Ama ben diyorum ki, memur da olsa işçi de olsa herkes ailesi için çabalar. Ben ailemi nasıl mutlu ederim diye düşündüm ve bunu yaptım. Çok para harcamadık, uçak indirmedik. Sade ama anlamlı bir şeydi. Eşimin yüzündeki mutluluk, eve döndüğümüzde bana bakışı bana yetti. O an dedim ki: Caner, başardın" ifadelerini kullandı.