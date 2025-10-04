Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Böylesi ilk kez görüldü! Cinsiyet öğrenme partisinde yeni moda

Cinsiyet öğrenme partileri şimdiye kadar birçok farklı şekilde düzenlendi. Bu kez bambaşka şekilde yapılan partinin adresi Hatay oldu. Tır şoförü Caner Çevik, ikinci kez baba olmanın heyecanını unutulmaz hale getirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 14:13

'ın Payas ilçesinde tır şoförlüğü yapan Caner Çevik, ikinci kez baba olmanın heyecanını farklı bir organizasyonla unutulmaz hale getirdi. Tır şoförünün meslektaşları, tırlarla parti düzenleyerek aileye evlatlarının cinsiyetini açıkladı.

Böylesi ilk kez görüldü! Cinsiyet öğrenme partisinde yeni moda

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ

Tır şoförlüğü 25 yaşındaki yapan Caner Çevik, 10 yıldır yollarda direksiyon sallayarak ekmek parasını kazanıyor. Evli olan ve eşi 2. evladına hamile olan Çevik, evladının cinsiyetini daha önce görülmemiş bir şekilde öğrendi. Çevik ailesi ve genç tır şoförünün meslektaşları tarafından organizasyonda; bir tırın üzerine erkek ve bir tırın üzerine kız yazılarak araçlar süslendi. Aynı anda hareket eden araçlardan ‘erkek' yazan öne geçerek kornaya basmaya başladı ve genç çift, evlatlarının cinsiyetini öğrendi. Genç çiftin daha önce görülmemiş cinsiyet öğrenme partisiyse sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Böylesi ilk kez görüldü! Cinsiyet öğrenme partisinde yeni moda

"EŞİM MUTLU, ÇOCUĞUM MUTLU; BANA YETER"

Bir kız çocuğu bulunan Caner Çevik, eşinin yaptığı organizasyonun hem beğeni hem de eleştiri topladığını belirterek "Bir çocuğum var, ikinci de yolda. Eşim evde sosyal medyada cinsiyet partilerini görüyor, hevesleniyordu. Düşündüm ki en büyük mutluluk, ekmek teknemle yani tırımla olabilir. Doktordan cinsiyeti kağıda yazdırdık, biz bakmadık. O an sürpriz olsun istedik. Arabalarımızı süsledik, küçük bir toplulukla bu organizasyonu yaptık. Eşim de çocuğum da mutlu oldu. Benim için en önemlisi buydu."

Böylesi ilk kez görüldü! Cinsiyet öğrenme partisinde yeni moda

"SADE AMA ANLAMLIYDI"

Sosyal medyada paylaştığı görüntülere yapılan olumsuz yorumlardan üzüldüğünü dile getiren genç baba, "Toplum farklı algıladı. Ama ben diyorum ki, memur da olsa işçi de olsa herkes ailesi için çabalar. Ben ailemi nasıl mutlu ederim diye düşündüm ve bunu yaptım. Çok para harcamadık, uçak indirmedik. Sade ama anlamlı bir şeydi. Eşimin yüzündeki mutluluk, eve döndüğümüzde bana bakışı bana yetti. O an dedim ki: Caner, başardın" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#sosyal medya
#hatay
#evlilik
#Tır Şoförü
#Cinsiyet Öğrenme Partisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.