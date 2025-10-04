Menü Kapat
19°
Gündem
Suç işleyen çocuklarla ilgili yeni düzenleme yolda! Artık indirim yok

Son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri olan suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili hükümet düğmeye bastı. AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile cezalar artırılıyor. Söz konusu düzenlemeye göre, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak. İşte yeni düzenlemenin detayları...

Suç işleyen çocuklarla ilgili yeni düzenleme yolda! Artık indirim yok
Suç işleyen çocuklara yönelik cezaların artırılmasına yönelik teklif ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulacak. Teklife göre, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

Suç işleyen çocuklarla ilgili yeni düzenleme yolda! Artık indirim yok

Verilecek cezalarda da kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.

Suç işleyen çocuklarla ilgili yeni düzenleme yolda! Artık indirim yok

'YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ' MADDESİ DEĞİŞECEK


AK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle, suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.

Suç işleyen çocuklarla ilgili yeni düzenleme yolda! Artık indirim yok



Teklife göre, 'nun "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılacak.
15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek. Böylece, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında, suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

Suç işleyen çocuklarla ilgili yeni düzenleme yolda! Artık indirim yok



Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.

