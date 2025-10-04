İstanbul'da dalgalar beş metreye kadar yükseldi: Gören cep telefonuna sarıldı

İstanbul Büyükçekmece’de sabah saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Denizde dalga boylarının zaman zaman 5 metreye yükseldiği görüldü.

Kent genelinde aralıklarla şiddetini artıran rüzgar özellikle sahil kesimlerinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Büyükçekmece ilçesinde de denizde dalga boyları zaman zaman 5 metreyi aştı. Anın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.





