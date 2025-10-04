Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

LinkedIn CEO’sundan iş arayan Z kuşağına kötü haber

Yapay zekânın yükselişi, Gen Z mezunlarını zorluyor: Şirketler artık diploma değil, uyum kabiliyeti ve AI becerisi arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
LinkedIn CEO’sundan iş arayan Z kuşağına kötü haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 12:54

Üniversite diploması bir zamanlar “iyi işin” altın anahtarıydı. Ancak işler değişiyor. LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky, artık Ivy League gibi prestijli okullardan mezun olmanın garantisi sunmadığını söylüyor.
“Geleceğin işi artık en havalı diplomalara sahip olanlara değil, en hızlı öğrenenlere ait olacak,” diyor Roslansky.

AI ÇAĞINDA DİPLOMA DEĞİL, UYUM ÖNEMLİ

Yapay zekâ, finans analizinden yazılım mühendisliğine kadar birçok mesleği dönüştürüyor. Özellikle yeni mezunlar için iş bulmak her zamankinden zor.

Roslansky’ye göre şirketler, “AI ile uyum sağlayabilen, hızlı düşünen, öğrenmeye açık insanlara” odaklanıyor. “Bu durum aslında fırsat eşitliği de getiriyor,” diye ekliyor. “Artık herkes için oyun sahası yeniden çiziliyor.”

ÜNLÜ CEO’LAR DA AYNI FİKİRDE: “DİPLOMA HER ŞEY DEĞİL”

Roslansky’nin sözleri yalnız değil. Dünyanın en başarılı isimlerinden bazıları da aynı görüşte. Mark Zuckerberg, “Üniversiteler gençleri gerçek dünyaya değil, borç yüküne hazırlıyor,” diyor.

Standard Chartered Bank CEO’su Bill Winters ise kendi MBA eğitiminin artık işe yaramadığını açık açık itiraf etti: “O dönemde öğrendiğim şeylerin çoğu, yapay zekânın yükselişiyle birlikte geçerliliğini yitirdi.”

Aynı şekilde Warren Buffett da çalışan seçiminde okul adının hiçbir önemi olmadığını vurguluyor. “Birinin Harvard mezunu olması bana bir şey ifade etmiyor,” diyor Buffett. “Biz iyi yöneticileri diplomalarına göre değil, yaptıklarına göre seçiyoruz.”

YENİ ÇAĞIN KURALI: SÜREKLİ ÖĞRENEN KAZANACAK

Artık mesele diploma değil, değişime ayak uydurabilmek. LinkedIn CEO’su, geleceğin kazananlarının “öğrenmeyi hiç bırakmayan, yeni teknolojilere açık, ileriye bakan insanlar” olacağını düşünüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram arayüzünü sil baştan yazıyor: İşte yeni Reels odaklı tasarım
ETİKETLER
#Eğitim
#yapay zeka
#dijital dönüşüm
#kariyer
#İş Dünyası
#Diploması Sahte
#Sürekli Öğrenme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.