LinkedIn CEO’sundan iş arayan Z kuşağına kötü haber

Üniversite diploması bir zamanlar “iyi işin” altın anahtarıydı. Ancak işler değişiyor. LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky, artık Ivy League gibi prestijli okullardan mezun olmanın kariyer garantisi sunmadığını söylüyor.

“Geleceğin işi artık en havalı diplomalara sahip olanlara değil, en hızlı öğrenenlere ait olacak,” diyor Roslansky.

AI ÇAĞINDA DİPLOMA DEĞİL, UYUM ÖNEMLİ

Yapay zekâ, finans analizinden yazılım mühendisliğine kadar birçok mesleği dönüştürüyor. Özellikle yeni mezunlar için iş bulmak her zamankinden zor.

Roslansky’ye göre şirketler, “AI ile uyum sağlayabilen, hızlı düşünen, öğrenmeye açık insanlara” odaklanıyor. “Bu durum aslında fırsat eşitliği de getiriyor,” diye ekliyor. “Artık herkes için oyun sahası yeniden çiziliyor.”

ÜNLÜ CEO’LAR DA AYNI FİKİRDE: “DİPLOMA HER ŞEY DEĞİL”

Roslansky’nin sözleri yalnız değil. Dünyanın en başarılı isimlerinden bazıları da aynı görüşte. Mark Zuckerberg, “Üniversiteler gençleri gerçek dünyaya değil, borç yüküne hazırlıyor,” diyor.

Standard Chartered Bank CEO’su Bill Winters ise kendi MBA eğitiminin artık işe yaramadığını açık açık itiraf etti: “O dönemde öğrendiğim şeylerin çoğu, yapay zekânın yükselişiyle birlikte geçerliliğini yitirdi.”

Aynı şekilde Warren Buffett da çalışan seçiminde okul adının hiçbir önemi olmadığını vurguluyor. “Birinin Harvard mezunu olması bana bir şey ifade etmiyor,” diyor Buffett. “Biz iyi yöneticileri diplomalarına göre değil, yaptıklarına göre seçiyoruz.”

YENİ ÇAĞIN KURALI: SÜREKLİ ÖĞRENEN KAZANACAK

Artık mesele diploma değil, değişime ayak uydurabilmek. LinkedIn CEO’su, geleceğin kazananlarının “öğrenmeyi hiç bırakmayan, yeni teknolojilere açık, ileriye bakan insanlar” olacağını düşünüyor.