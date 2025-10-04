Menü Kapat
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bebek otopsileri ve denizdeki cesetler: Adli Tıp uzmanından tüyler ürperten açıklama

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde bir araya gelen adli tıp uzmanları görev esnasında kendilerini en zorlayan şeyler hakkında tüyler ürperten açıklamalarda bulundular. Bebek otopsisi, denizdeki cesetler ve kimliksizler uzmanları en çok zorlyan vakalar. İşte adli tıpta ölüm süreci...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Klinik Şefi İdris Deniz, Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nde adli tıp uzmanlarını en çok zorlayan şeyin bebek otopsileri olduğunu belirterek, "Bütün vakaları unuturuz ama bebekleri unutamayız, uzun süre hafızamızda kalır." dedi. Deniz, Antalya'da katıldığı Adli Tıp Kongresi'nde, 'nin adli tıp ve adli bilişim alanında yaygın şubeleriyle, ileri teknolojiyle önemli başarısının olduğunu söyledi.

Bebek otopsileri ve denizdeki cesetler: Adli Tıp uzmanından tüyler ürperten açıklama

KKTC'deki adli tıp işlemlerini anlatan Deniz, "Bizde ölüm sorgu yargıçlığı var. Bir ölümlü olay olduğunda yazılı mahkeme kararıyla bize ' yapın' diye emir verilir. Türkiye'de savcılık ve adli tıp uzmanı birlikte bizde ise sadece adli tıp uzmanı otopsiye girer. Savcı ya da yargıç otopsi safhasında hiç olmaz. Ya da bir olay yeri oldu. Yargıç ya da savcı yine olay yerinde de olmaz. Adli tıp uzmanı ve polis birlikte olur." diye konuştu.

KKTC'de savcıların yerine polis çavuşları ve polis müfettişlerinin olduğuna dikkati çeken Deniz, mahkemeye kadar olan safhada polis çavuşlarıyla ve müfettişlerle birlikte çalıştıklarını anlattı.

Bebek otopsileri ve denizdeki cesetler: Adli Tıp uzmanından tüyler ürperten açıklama

Deniz, özellikle son yıllarda otopsilerdeki vakalar açısından değişiklik olduğunu dile getirerek, "Birçok ülkede olduğu gibi özellikle uyuşturucularla ilgili ciddi sorun var. Kıbrıs'ta yabancı uyruklu vatandaşlarda daha çok olmak üzere çok karmaşık, kokteyl tarzı uyuşturucular kullanıyorlar ve bunları sizin yakalamanız her defasında zor oluyor. Her defasında farklı kimyasallarla hazırladıkları uyuşturucuları bulmanız zor oluyor. Otopside yeni inceleme metotları ve kitler geliştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bebek otopsileri ve denizdeki cesetler: Adli Tıp uzmanından tüyler ürperten açıklama

DENİZDEN ÇIKAN KİMLİKSİZ CESETLER

Deniz, zorlandıkları vakalarda Türkiye ile çalıştıklarını vurgulayarak, "Zor vakaların otopsi işlemlerinde Türkiye'nin tecrübesinden yararlanıyoruz ve Türkiye ile birlikte bu işi götürüyoruz. Türkiye Adli Tıp Kurumu Başkanlığı her türlü desteği sağlıyor." dedi. Bulundukları coğrafyada fazla ada olduğundan çok fazla geldiğini dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

Bebek otopsileri ve denizdeki cesetler: Adli Tıp uzmanından tüyler ürperten açıklama

BEBEK OTOPSİSİ YAPMAK ZORLAYICI

"Bölgemizde çok fazla mülteci, denizden oldukça fazla kimliksiz cesetler geliyor. Türkiye ile birlikte çalışarak bunları sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Adli tıp uzmanlarını en zorlayan şey bebek otopsileridir. Hepimiz insanız, duygularımız var. Her zaman bir çocuk ya da bir bebek otopsisi yapmak diğer adli tıp uzmanlarını olduğu gibi bizi de üzüyor. Bu otopsileri hep üzülerek yaparız, bütün vakaları unuturuz ama bebekleri unutamayız, uzun süre hafızamızda kalır. Özellikle de istismar edilerek öldürülen bebekler kalıcı hasar bırakıyor."

Deniz, aynı anda kıyıya vuran bazen toplu olan cesetleri kimliklendirmenin çok zor olduğunu belirterek, buna tüm ülkelerin ortak bir çözüm geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

