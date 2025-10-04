Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Safa Keser

Gaziantep'te şok görüntüler: Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Gaziantep'te bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Yapılan operasyonla yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 12:44

Söz konusu görüntülerde doktorun isteğe göre rapora hastalık yazması, aldığı paraları bilgisayarın altına saklaması ve soruşturma açanları tehdit etmesi ise pes dedirtti.

Gaziantep'te şok görüntüler: Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Gaziantep Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik yapıldı. Operasyon sonucunda para karşılığı sahte rapor düzenlediği tespit edilen M.T. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep'te şok görüntüler: Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Doktorun hastalarla rapor ve ilaç için fiyat pazarlığı saniye saniye kamerada

Yakalanan kadın doktor M.T.'nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun, hastalara 'para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam', 'ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım' demesi ve 'normalde 150 ama senden 100 alırım' diyerek fiyat pazarlığı yapma anları şok etti.

Gaziantep'te şok görüntüler: Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Görüntülerde şok üstüne şok: İsteğe göre hastalık yazmış, parayı bilgisayarın altına saklamış, soruşturma açanları tehdit etmiş
Görüntülerde, doktorun bazı hastalara 'ishal', bazı hastalara 'bronşit' gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili, 'benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar' demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması anbean yer aldı.

Gaziantep'te şok görüntüler: Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Doktor ve 3 şüpheli tutuklandı

Gözaltındaki yasal işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden aralarında doktor M.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

#operasyon
#doktor
#emniyet
#yargı
#sahtecilik
#Sahte Rapor
#Para Karşılığı Hizmet
#Yaşam
