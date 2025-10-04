Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Merve Yaz

Bir asırlık Mahmut dede sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı! Her gün kaşık kaşık yiyor

Sivas'ta yaşayan Mahmut dede, sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı. Kimlikte 95, gerçekte ise 100 yaşında olduğu tahmin edilen Mahmut Şimşek, her sabah kalkar kalmaz mutlaka bunu yapıyor. İşte Mahmut dedenin uzun ve sağlıklı yaşam sırları...

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 13:29

'ın Bakırcıoğlu köyünde doğup büyüyen 100 yaşındaki Mahmut Şimşek, sağlıklı beslenme sayesinde gençlere adeta taş çıkarıyor. Köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mahmut dede, sağlığını süt ve süt ürünlerine borçlu olduğunu söylüyor.

Bir asırlık Mahmut dede sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı! Her gün kaşık kaşık yiyor


Önceki yıl abdest aldığı sırada düşerek kalça kemiği kırılan Şimşek, ameliyat olduktan 2 gün sonra tekrar yürümeye başladı. Süt, yoğurt, ayran, peynir ve tereyağını çok tükettiğini söyleyen Şimşek, "Allah ömür veriyor bizde yaşıyoruz" dedi.

Bir asırlık Mahmut dede sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı! Her gün kaşık kaşık yiyor

"SÜREKLİ YOĞURDUN İÇİNE EKMEK ATAR KARIŞTIRIR YERDİM"


Sağlıklı yaşamın sırrının tüketmek olduğunu ifade eden Mahmut Şimşek, "Özellikle bu sıcak zamanlarda sürekli yoğurdun içine ekmek atar karıştırır yerdim. Sağlığım sıhhatim çok iyi hamdolsun. Kalçamın üzerine düştüğümde biraz iyi değildim ama sonra düzeldim şükürler olsun. Allah ömür veriyor bizde yaşıyoruz" dedi.

Bir asırlık Mahmut dede sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı! Her gün kaşık kaşık yiyor

"AMELİYATTAN 2 GÜN SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Mahmut Şimşek'in oğlu Halil İbrahim Şimşek ise "Yumurta ve süt gibi doğal ürünlerle beslendi. Temiz havanın da etkisi var. Sürekli kendi işi ile meşgul olur kimsenin işine karışmaz. Şimdi ki yaşını köydeki büyüklere sorduğumuz da 95'ten büyük diyorlardı. 98 de olabilir 100 de olabilir.

Bir asırlık Mahmut dede sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı! Her gün kaşık kaşık yiyor

Köyde şuan babamdan büyük kimse olmadığı için. Abdest alırken düşüp kalçasını kırdı. Röntgenden sonra Sivas'taki hastaneye getirdik ve kalçası kırık değil kemik baya dağılmış dediler. Biz daha ayağa kalkamayacağını düşündük. Ameliyattan 2 gün sonra yürümeye başladı.

Şuan da çok şükür iyi ama iyileşeceğinden hiç umudumuz yoktu. Tereyağını bizler yiyemiyoruz ama babam kaşık kaşık tereyağı yiyor. Dokunmuyor mu diye sorduğumuz da ‘bunda ne var ki, tereyağı dokunur mu?' diyor" ifadelerine yer verdi.

Hem serinletici, hem de sağlıklı
ETİKETLER
#sivas
#sağlıklı yaşam
#uzun ömür
#süt ürünleri
#Mahmut Şimşek
#Köy Yaşamı
#Yaşam
