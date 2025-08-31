Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Murat Makas

Bu Bayraktar TB2'yi görenler mest oluyor! Tam 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı

Hatay'da yaşayan iki arkadaş Bayraktar TB2'nin maketini yaptı. Büyük ilgi gören maket 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı. İki arkadaş maketi görmesi için Selçuk Bayraktar'ı davet etti.

Bu Bayraktar TB2'yi görenler mest oluyor! Tam 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 09:23

Hatay’ın ilçesinde yaşayan Samet Keskin (26) ve Recep Tayyip Yüksekdağ (26), yerli ve milli savunma sanayide kurduğu hayali gerçekleştirdi. İki isim yerli üretilen ’nin maketini yaptı.

Bu Bayraktar TB2'yi görenler mest oluyor! Tam 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı

İki arkadaş tarafından 30 günde gece ve gündüz süren çalışmalarla yapılan maket, 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı. Görünümüyle mest eden maket, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Gençlerin el emeğiyle yaptığı Bayraktar TB2 maketi, bölgede yaşayan çocuklara hem örnek olacak hem de milli gururu yaşatacak.

Bu Bayraktar TB2'yi görenler mest oluyor! Tam 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı

SELÇUK BAYRAKTAR’I BEKLİYORLAR

Bayraktar TB2 maketini gençlerin örnek alması için 100 bin TL maliyetle imal ettiklerini söyleyen Samet Keskin, "Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi; 'İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.' Biz de bir gün Recep Tayyip ağabeyimle otururken böyle bir fikri konuşmaya başladık. Aslında ilk hayalimiz Altay tankı maketiydi, fakat imkanlarımız elvermediği için Bayraktar TB2'yi yapmaya karar verdik. 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki yarın ülkemizin uzay programında çalışacak' dedik. 100 bin TL civarında bir maliyetle bu projeyi tamamladık. Bundan sonra Altay tankı maketi yapmayı da hedefliyoruz. Selçuk Bayraktar'ı Payas'ta ağırlamaktan onur duyarız" dedi.

Bu Bayraktar TB2'yi görenler mest oluyor! Tam 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı

"YARIM TON AĞIRLIĞINDA, TAMAMEN AHŞAPTAN BİR MAKET ORTAYA ÇIKTI"

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olan ahşap için Bayraktar TB2 maketine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Recep Tayyip Yüksekdağ ise sürecin zorlu geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Uzun süredir aklımda olan bir hayaldi. Samet kardeşimle beraber akşamları ve hafta sonları çalışarak bu projeyi yetiştirdik. Yarım ton ağırlığında, tamamen ahşaptan bir maket ortaya çıktı. Kolay olmadı, uykusuz gecelerimiz oldu. Hatta zaman zaman tartıştık ama sonunda başardık. Vatandaşlar ilgi gösteriyor, çocuklar maketle fotoğraf çekiliyor. Bundan sonra da yerli ve milli ürettiğimiz tüm savunma sanayi eserlerinin maketlerini yapmayı hedefliyoruz."

Bu Bayraktar TB2'yi görenler mest oluyor! Tam 100 bin TL maliyetle ortaya çıktı
