Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Bu da mı tesadüf? Aynı apartman 5. kez yandı, mahalle halkı isyan etti

Mudanya’da daha 4 defa alevlere teslim olan apartmanda 5. Kez yangın çıktı. Mahalle sakinleri art arda çıkan yangınların tesadüf olamayacağını söylerken binada yaşayanlar korkarak yaşadıklarını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 09:51

'nın ilçesindeki Feyizoğlu Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar gece saatlerinde yaşanan nedeniyle paniğe kapıldı. 7 numaralı dairede buzdolabının elektrik aksamındaki nedeniyle çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede mutfak bölümünü tamamen sararken evin geri kalan odaları ise yoğun dumandan dolayı simsiyah hale geldi.

Bu da mı tesadüf? Aynı apartman 5. kez yandı, mahalle halkı isyan etti

Komşuların yoğun dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay gelen ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle balyoz yardımıyla içeri girdi. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken ev sahibi Raşit Ö'nün tatilde olduğu öğrenildi. Yangın haberini alan Raşit Ö'nün oğlu, olay yerine geldi. Evi bu halde gören aile ve torunlar gözyaşlarına boğuldu.

Bu da mı tesadüf? Aynı apartman 5. kez yandı, mahalle halkı isyan etti

Apartmanda yaşanan 5. Yangının ardından mahalle sakinleri bunun artık bir tesadüf olamayacağını söyleyerek endişelerini dile getirdi. "Bu bina sanki lanetli, her gün bir yangın çıkıyor. Artık korkarak yaşıyoruz" diyen komşular, olayın nedeninin detaylı şekilde araştırılmasını istedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'deki yangın faciasında tutuklama kararı! Bakan Tunç duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilovası'ndaki yangına ilişkin 5 kişi açığa alındı!
ETİKETLER
#yangın
#bursa
#itfaiye
#mudanya
#kısa devre
#Apartman Yangını
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.