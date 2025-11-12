Bu da mı tesadüf? Aynı apartman 5. kez yandı, mahalle halkı isyan etti

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Feyizoğlu Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar gece saatlerinde yaşanan yangın nedeniyle paniğe kapıldı. 7 numaralı dairede buzdolabının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede mutfak bölümünü tamamen sararken evin geri kalan odaları ise yoğun dumandan dolayı simsiyah hale geldi.

Komşuların yoğun dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay gelen itfaiye ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle balyoz yardımıyla içeri girdi. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken ev sahibi Raşit Ö'nün tatilde olduğu öğrenildi. Yangın haberini alan Raşit Ö'nün oğlu, olay yerine geldi. Evi bu halde gören aile ve torunlar gözyaşlarına boğuldu.

Apartmanda yaşanan 5. Yangının ardından mahalle sakinleri bunun artık bir tesadüf olamayacağını söyleyerek endişelerini dile getirdi. "Bu bina sanki lanetli, her gün bir yangın çıkıyor. Artık korkarak yaşıyoruz" diyen komşular, olayın nedeninin detaylı şekilde araştırılmasını istedi.

