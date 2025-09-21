Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Yaşam
Bunu yapan eş yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Eşi sürekli alkol alan ve alkol aldığı akşamlarda eve geç gelen ve farklı kişilere borçlanan kadın, boşanma davası açtı. Alkollü kocanın eve geldiğinde kendisine hakaret ettiğini ve kavga çıkardığını beyan eden kadının davası istinaf mahkemesi kararıyla konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'dan ise boşanma davalarını etkileyecek önemli emsal karar geldi. İşte detaylar...

Bunu yapan eş yandı! Yargıtay'dan emsal karar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 16:59

Amasya'da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli alkol aldığını, eve geç vakitlerde geldiğini, alkollü şekilde eve geldiğinde taşkınlık çıkardığını ve kendisine hakaretler ettiğini belirterek, davası açtı. Eşinin ayrıca başka kişilerden borç aldığını da belirten kadın, birliğinin temelinden sarsıldığını ifade ederek, boşanmalarına karar verilmesini ve lehine ile tazminata hükmedilmesini talep etti.

Bunu yapan eş yandı! Yargıtay'dan emsal karar

DAVANIN REDDİ TALEP EDİLDİ

Davalı koca, tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu, eşinin evi terk ettiğini ileri sürdü ve davanın reddine karar verilmesini istedi.

Bunu yapan eş yandı! Yargıtay'dan emsal karar

MAHKEME TARAFINDAN TAM KUSURLU BULUNDU

Aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürekli alkol kullanan, alkol kullandığı zamanlarda davacı kadına kötü davranan, eşine hakaretlerde bulunan ve haddinden fazla borçlanan erkeği "tam kusurlu" bularak tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, erkeğin davacı kadına aylık nafaka ile 25 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi ödemesine hükmetti.

Bunu yapan eş yandı! Yargıtay'dan emsal karar

DÜZENLİ GELİR GEREKÇESİYLE NAFAKA KALDIRILDI

Erkeğin yerel mahkeme kararına itirazı üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davacı kadının düzenli gelirinin bulunması nedeniyle nafakanın kaldırılmasına, diğer yönlerden ise verilen kararın uygun olduğuna karar verdi.

Bunu yapan eş yandı! Yargıtay'dan emsal karar

YARGITAY KARARI ONADI

İstinaf mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Dairenin kararında, yapılan yargılamanın usul ve kanuna uygun olduğu, erkek tarafının kararın bozulması yönündeki itirazının yerinde görülmediği ifade edildi.

