16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Burada Pazar "Dua" ile açılıyor! Yıllardır süren gelenek takdir topluyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta sonu binlerce vatandaşa hizmet veren semt pazarı, dualarla açılıyor. Yıllar önce başlatılan gelenek bugün de aksatılmadan devam ederken, vatandaşların takdirini topluyor.

Burada Pazar “Dua” ile açılıyor! Yıllardır süren gelenek takdir topluyor
ilçesinde Cumartesi Pazar Duası geleneği, uzun yıllardır devam ediyor. Esnafın yoğun katılımıyla gerçekleşen dua töreni ilçede birlik, bereket ve huzurun simgesi hâline gelirken, her pazar açılışında yapılan dua ile esnafa helal ve bereketli kazanç, halkın sağlık, ve güvenliği, ile ilçenin bolluk ve refahı için niyazda bulunuluyor.

Burada Pazar "Dua" ile açılıyor! Yıllardır süren gelenek takdir topluyor

İLÇEDE SOSYAL DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNE VESİLE OLDU

Şuhut'ta pazar duası geleneğini başlatan kişi olarak bilinen merhum Abdullah Şenbabaoğlu, attığı bu adımla ilçede örnek bir sosyal dayanışma kültürünün oluşmasına aracı olmuştu. Bugün hâlâ sürdürülen bu anlamlı hem hem de vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

