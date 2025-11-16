Burada Pazar “Dua” ile açılıyor! Yıllardır süren gelenek takdir topluyor

Şuhut ilçesinde Cumartesi Pazar Duası geleneği, uzun yıllardır devam ediyor. Esnafın yoğun katılımıyla gerçekleşen dua töreni ilçede birlik, bereket ve huzurun simgesi hâline gelirken, her pazar açılışında yapılan dua ile esnafa helal ve bereketli kazanç, halkın sağlık, huzur ve güvenliği, ile ilçenin bolluk ve refahı için niyazda bulunuluyor.

İLÇEDE SOSYAL DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNE VESİLE OLDU

Şuhut’ta pazar duası geleneğini başlatan kişi olarak bilinen merhum Abdullah Şenbabaoğlu, attığı bu adımla ilçede örnek bir sosyal dayanışma kültürünün oluşmasına aracı olmuştu. Bugün hâlâ sürdürülen bu anlamlı gelenek hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.