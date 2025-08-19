Menü Kapat
29°
Yaşam
Bursa büyük bir tehlikenin eşiğinde! Kentin 35 günlük suyu kaldı

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı'nda su kalmadı. Doğancı Barajı'nda doluluk oranı ise yüzde 19 seviyesine kadar düştü. Bursa'nın 35 günlük suyun kaldığı belirtilirken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül'den itibaren yeni inşa edilen Çınarcık Barajı'ndan Doburca'daki tesise günlük 110 bin metreküp su aktaracaklarını açıkladı.

'nın su kaynaklarından biri olan Uludağ eteklerindeki Nilüfer Barajı tamamen kurudu. 60 milyon metreküp kapasiteli ve Doğancı Barajı'nı destekleyen Nilüfer'deki , İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi.

Bursa büyük bir tehlikenin eşiğinde! Kentin 35 günlük suyu kaldı

ACI TABLO YÜREKLERİ SIZLATTI

Acı tablo yürekleri sızlatırken, 110 milyon metreküp büyüklükteki Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 19 seviyelerinde seyrediyor. Bursa'nın 35 günlük suyunun kaldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül'de yeni Çınarcık Barajı'ndan Bursa'nın sistemine bypas ile günde 110 bin metreküp su vereceklerini müjdeledi.

Bursa büyük bir tehlikenin eşiğinde! Kentin 35 günlük suyu kaldı

"2040 YILLINDA ÇÖLLEŞME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

2010 yılında İstanbul’da yapılan bir toplantıda, mevcut gidişatın sürmesi halinde Türkiye’nin 2040’lı yıllarda çölleşme riskiyle karşı karşıya kalacağı bilgisini aldıklarını hatırlatan Bozbey, “Ona göre tedbirli olmalıyız. 35 günlük suyumuz var. Bursalı hemşehrilerimizi tasarrufa davet ediyorum. Daha önceki çağrılarımıza kulak veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ayın birinde Çınarcık Barajı’ndan Doburca’ya aktardığımız hattın vanasını sayın valimizle birlikte açacağız. Böylece günde yaklaşık 110 bin metreküp su temin edeceğiz. Ancak yine de riske girmemek adına suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmalıyız. Bu durum bir süre daha devam edecek. Eylül ortasından itibaren yağış beklentimiz var. Yağmurların başlamasıyla barajlarımızda yeniden su birikecek ve böylece kesintisiz bir şekilde bu süreci atlatma ihtimalimiz doğacak” ifadelerini kullandı.

Bursa büyük bir tehlikenin eşiğinde! Kentin 35 günlük suyu kaldı

"BYPASS HATTI ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Yılbaşından itibaren Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını gündemde tuttuklarını ve Çınarcık'ın daha erken devreye alındığını anlatan Başkan Bozbey, "2025 yılı yaz sezonunun iyi gitmeyeceğini, sıcaklığın yükseleceğini tahmin etmiştik. Bypass hattı çalışmalarına başladık. Bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projelerimizi hazırlıyoruz. Bu hatla su kesintisi olmaksızın çözüm üreteceğiz. Güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

