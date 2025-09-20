Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Buzdolabına gerek yok! Dededen miras kalmış, yüzyıllardır burada saklıyorlar

Artvin'in Çalışkanlar mezrasında halk, "buzhane" adını verdikleri mağaralarda yiyeceklerini saklıyor. Doğal serinliği sayesinde yüzyıllardır kullanılan bu mağaralar, buzdolabına rağmen hâlâ tercih ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 15:33

merkezine bağlı Ortaköy'ün 1600 rakımlı Çalışkanlar mezrasındaki halk, yörede "buzhane" olarak bilinen kayalık mağaralarda yiyeceklerini saklıyor. Sayıları 40'a yaklaşan bu mağaralar, yıl boyunca serin kalan yapısıyla adeta doğal birer buzdolabı işlevi görüyor.

Ne zaman yapıldığı bilinmeyen bu yeraltı odaları, birbirlerine yakın konumları ve sonradan yapılan kapılarıyla dikkat çekiyor. Bölge halkı; peynir, yoğurt, kaymak, tereyağı, et ve patates gibi ürünleri bu mağaralarda muhafaza ediyor. Yaz aylarında ise içme sularını soğutmak için kullanıyorlar.

Buzdolabına gerek yok! Dededen miras kalmış, yüzyıllardır burada saklıyorlar

'BUNLAR YER ALTI BUZHANESİ'

Mezra sakinlerinden 85 yaşındaki Ali Üstün, mağaraların tarihine dair kesin bir bilgi olmadığını söyledi. Kendisi gibi dedesi ve babasının da bu doğal depoları kullandığını belirten Üstün, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlar evdeki yiyeceklerini buraya koyuyor, kışlıklarını burada saklıyor. Benim de evimin yanında buzhanem var, ben de kullanıyorum. Evimizde buzdolabı olduğu halde yine kullanıyoruz. Ben çocuktum, bunlar vardı. Bu buzhaneleri dedem ve babam kullanmış, ben de kullandım. Şimdi çocuklarım kullanmaya devam ediyor."

Buzdolabına gerek yok! Dededen miras kalmış, yüzyıllardır burada saklıyorlar

ATALARINDAN MİRAS KALDI

Mezra halkından Şenlik Uğur da mağaraların kendilerine bir miras olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Buraya buzhane diyoruz. Yoğurdumuzu, süzme peynirimizi, tereyağımızı, patatesimizi koyarız. Burası buzdolabından daha iyi. Doğal, kendiliğinden oluşan buzdolabı. Burada hiçbir yiyeceğimiz zayi olmaz. Acılık, tatsızlık olmaz. Her şey orijinali gibi doğal kalır. Buraları atalarımız ve dedelerimiz kullanmış."

Mağaraların büyüklüğünün 3 ila 4 metrekare arasında değiştiğini belirten bir diğer mezra sakini İsmail Dalkılıç, şunları aktardı:

"Yediğimiz gıdalar bozulmuyor. Her şeyiyle doğal. Burası ürünleriniz bozulmasın, tazeliğini korusun diye kullanılan bir yer. Buzdolabının alternatifi ama buzdolabı tabi daha kullanışlı."

Buzdolabına gerek yok! Dededen miras kalmış, yüzyıllardır burada saklıyorlar

Sedat Şükrüoğlu da bu doğal yapıları kullanmaya devam ettiklerini belirterek mağaraların dışarıdan gelenlerin ilgisini çektiğini ifade etti:

"Sakladığımız meyve ve sebzeler bir ay boyunca bozulmadan duruyor. Kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Diğer köylerden ve il dışından gelen misafirlerimize gösteriyoruz. İçerideki sebzelerden ikram ediyoruz. Herkes şaşırarak çok beğeniyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hatay'da kızını dans ettirerek TikTok'tan para kazanmaya çalıştı! İğrenç baba gözaltına alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evli çift aşkını tarlaya kazıdı! ‘Asgari ücretle çalış, memur ol sana kız vermezler’ diyenlere cevap
ETİKETLER
#artvin
#Çalışkanlar
#Buzhane
#Doğal Buzdolabı
#Yeraltı Mağaraları
#Geleneksel Yöntemler
#Yerel Yaşam
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.