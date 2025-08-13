Çanakkale'deki yangında şaşırtan görüntü! Sadece orası yanmadı: Nedenini sahibi açıkladı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yükseldiği ormanda ekiplerin müdahalesi 2 gün sonra sonuç verdi. Binlerce hektarlık alanlar yandı, evler küle döndü. Yangının kontrol altına alındığı açıklanırken, bölgeden gelen görüntüler de şaşkına çevirdi.

YAPTIĞI TEMİZLİK BAHÇESİNİ KURTARDI

Güzelyalı Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde dedesinden kalma zeytinlikte çalışan Aytaç Kök ise hazırlıklıydı.

Yaptığı temizlik sayesinde, kuru otların tutuşup zeytin ağaçlarını da yakmasını engelledi.

Kök, yangının boyutunu gördüğünde endişelense de korktuğu başına gelmedi.

"BİRAZ MESAFELİ OLDUĞU İÇİN KURTARDIK"

Kök, "Normal bakımlarını yaptık. Tarla sürülü. Sürülmesi lazım onları yaptık. Ormana da biraz mesafeli olduğu için kurtardık." dedi.

"KESİN TARLA GİTTİ DEDİM"



"Başlarken gördüm yangını. O taraftan geldim ama yapacağımız bir şey yoktu." diyen Kök, "Uzaktan izledim. Ben kesin tarla gitti dedim ama Allah'a şükür az zaiyatla kurtardık." diye konuştu.