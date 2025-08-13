Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çanakkale'deki yangında şaşırtan görüntü! Sadece orası yanmadı: Nedenini sahibi açıkladı

Çanakkale'de çıkan orman yangınında binlerce hektar alan küle döndü. Yangın kontrol altına alınırken, bölgeden gelen görüntü dikkat çekti. Yangının ortasında kalan zeytinliğin zarar görmemesi herkesi şaşkına çevirdi. Bahçe sahibi ise kısa süre önce yaptığı zemin temizliği sayesinde zarar görmediğini belirtti.

Çanakkale'deki yangında şaşırtan görüntü! Sadece orası yanmadı: Nedenini sahibi açıkladı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 09:16

Çanakkale'nin beldesinde tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yükseldiği ormanda ekiplerin müdahalesi 2 gün sonra sonuç verdi. Binlerce hektarlık alanlar yandı, evler küle döndü. Yangının kontrol altına alındığı açıklanırken, bölgeden gelen görüntüler de şaşkına çevirdi.

Çanakkale'deki yangında şaşırtan görüntü! Sadece orası yanmadı: Nedenini sahibi açıkladı

YAPTIĞI TEMİZLİK BAHÇESİNİ KURTARDI

Güzelyalı Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde dedesinden kalma zeytinlikte çalışan Aytaç Kök ise hazırlıklıydı.

Yaptığı temizlik sayesinde, kuru otların tutuşup zeytin ağaçlarını da yakmasını engelledi.

Kök, yangının boyutunu gördüğünde endişelense de korktuğu başına gelmedi.

Çanakkale'deki yangında şaşırtan görüntü! Sadece orası yanmadı: Nedenini sahibi açıkladı

"BİRAZ MESAFELİ OLDUĞU İÇİN KURTARDIK"

Kök, "Normal bakımlarını yaptık. Tarla sürülü. Sürülmesi lazım onları yaptık. Ormana da biraz mesafeli olduğu için kurtardık." dedi.

"KESİN TARLA GİTTİ DEDİM"


"Başlarken gördüm yangını. O taraftan geldim ama yapacağımız bir şey yoktu." diyen Kök, "Uzaktan izledim. Ben kesin tarla gitti dedim ama Allah'a şükür az zaiyatla kurtardık." diye konuştu.

TGRT Haber
