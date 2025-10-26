Çankırı'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var!

Çankırı'da 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı-Yapraklı karayolu Tuzlu Bağları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AEN 16 plakalı otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çankırı yönüne ilerleyen otomobil de kaza yapan otomobile çarptı.

Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.