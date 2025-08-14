Cansız bedeni denizden çıkarılmıştı! 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili korkunç detaylar...

Cansız bedeni denizden çıkarılan 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İzmir'de meydana gelen olayda kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, kısa sürede şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞININ İFADESİ KAN DONDURDU

Yapılan inceleme sonucu cesedin 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Nail Can Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin (19) motosikletle bölgeye geldiği, öğrenildi.

Gözaltına alınan ve Yardımcı'nın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen F.Z.'nin ifadesinde, Nail Can Yardımcı ile burada uyuşturucu madde kullandıklarını, madde etkisindeyken şakalaşmaya başladıkları daha sonra şakalaşmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve boğuşma sırasında Yardımcı'nın kayalıklardan denize düştüğünü söylediği öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arkadaşının sudan çıkamadığını gören F.Z.'nin ise yardım istemek yerine olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

YAKIN ARKADAŞI TUTUKLANDI

Cinayet şüphelisi F.Z., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.