Ceviz toplamak için çıktığı ağaç sonu oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Hakan Kozan, çıktığı ağaçta ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.