16°
Çocuklarının gözü önünde boğazını kesti! Engelli kalan anne çocuklarını geri istiyor

Adana'da ayrıldığı eşi tarafından boğazı kesilerek katledilmeye çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi yüzde 96 engelli kaldı. Genç anne, kayınpederinin sahte beyanının ardından devlet korumasına alınan çocuklarına tekrar kavuşabilmek için fizik tedavi görüp sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Çocuklarının gözü önünde boğazını kesti! Engelli kalan anne çocuklarını geri istiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 10:00

Adana'da ayrıldığı eşinin boğazından bıçakladığı 2 çocuk annesi 29 yaşındaki , 4,5 aylık tedavi sürecinin ardından yeniden hayata tutundu. kalan 2 evladı devlet korumasına alınan genç kadının, tek isteğinin fizik tedaviye gidip yeniden ayağa kalkmak ve çocuklarına bakmak olduğunu söyledi.

Çocuklarının gözü önünde boğazını kesti! Engelli kalan anne çocuklarını geri istiyor

Ev hanımı 29 yaşındaki Nazmiye Çalışkan, 2020 yılında terzilik yapan 30 yaşındaki İ.D.Ö. ile dini nikahla evlendi. Çiftin 4 yaşındaki S. ve 3 yaşındaki A.A. isminde biri engelli 2 evlatları dünyaya geldi. Nazmiye Çalışkan, geçtiğimiz ocak ayında eşinin kendisine sürekli uyguladığını öne sürerek ayrılıp ailesinin evine gitti. 10 Nisan 2025'te İ.D.Ö., iddiaya göre, çocuklarından S.'yi yanında götürdü. 12 Nisan 2025 günü ise ayrıldığı eşini arayıp ‘Çocuk durmuyor, gel' diyerek babasının evine çağırdı. Buraya giden anne Çalışkan, evine geri döneceği sırada iddiaya göre, ayrıldığı eşi İ.D.Ö, tarafından evladının gözü önünde boynundan ve boğazından bıçaklanıp darp edildi. Çocukların feryatları ve evdeki bağırışımalar üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kaçan şüpheli eski eşi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarının gözü önünde boğazını kesti! Engelli kalan anne çocuklarını geri istiyor

HASTANEYE GİTTİ "ÇOCUKLARINI TERK ETTİ" DEDİ

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Nazmiye Çalışkan ise 4,5 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Yüzde 96 engelli kalan ve yürüme kabiliyetini yitiren genç kadın, taburcu olduktan sonra bir şok daha yaşadı. İddiaya göre, evindeki bütün eşyaların eski kayınbabası tarafından satıldığını gören genç kadın, önce ailesinin yanına sığındı ardından da arkadaşlarıyla birlikte yaşamaya başladı. 2 çocuğuyla bir başına kalan Çalışkan, geçtiğimiz haftalarda ise üst üste hastaneye gitmesi gerektiği için evlatlarını dedesinin evine bıraktı. Bu sırada ise mahallede yardım dağıtan bir dernek çocuğun o hallerini görüp sosyal medyada paylaştı ve çocuğun dedesi de ‘Anneleri çocukları terk etti' diyerek beyan verdi. Bunun üzerine çocuklar anında devlet korumasına alındı. Hastaneden döndükten sonra evlatlarını göremeyen anne, bir kez daha yıkıldı.

Çocuklarının gözü önünde boğazını kesti! Engelli kalan anne çocuklarını geri istiyor

"'ÖLMEDİN Mİ LAN SEN' DEDİ"

Yaşadığı bütün dramı İhlas Haber Ajansı'na anlatan Nazmiye Çalışkan, şimdi tek istediğinin fizik tedavi görüp evlatlarına bakacak kadar ayağa kalkmak olduğunu söyledi. Çalışkan, "Olay günü ben eski kayınbabamın evine gittim ve eski eşimin kız kardeşiyle kahve içtik. Eve geri dönecekken oğlum ‘Cips paketini aç' dedi. Cips paketini açarken şah damarımdan 2 bıçak darbesi yedim. Orada yere düştüm sonra boynumdan bıçakladı. Ben yerde yatarken İ.'nin ağabeyi kanlı tişörtünü değiştiriyor, oda evden kaçıyor. Daha sonra tekrar geliyor ve ‘Ölmedin mi lan sen' dedi. Ölme numarası yaptım ve İ. gitti. Ambulans geldiğinde benim üzerimde çekyat vardı. Hemşire çekyatı kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının gözü önünde boğazını kesti! Engelli kalan anne çocuklarını geri istiyor

"YÜZDE 96 ENGELLİ KALDIM"

Bütün ailenin olaya şahit olduğunu anlatan Çalışkan, "İ.'nin babası evdeki kanlı bıçağı çöpe atmaya kalkarken olay yeri inceleme polisleri fark edip hemen müdahale etmiş. Bütün bu olaylara şahit oldu. Hepsi mahkemede konuşuldu. İ. şuanda cezaevinde ancak diğerleri dışarıda. Mahkeme devam ediyor, ben adalete sığınıyorum, benim engelli çocuğum var ve benim gibi hiçbir anne bu şekilde yatmayı hak etmiyor. Yüzde 96 engelli kaldım. Olay gününden bu yana böyle yatıyorum" diye konuştu.

Çocuklarının gözü önünde boğazını kesti! Engelli kalan anne çocuklarını geri istiyor

"ÇOCUKLARIMA SAHİP ÇIKMAK İSTİYORUM"

Çocuklarının devlet korumasında olduğunu, bir an önce iyileşip evlatlarına yeniden kendisinin bakmak istediğini belirten Çalışkan, daha sonra şunları söyledi:

"Ben çocuğumu hastaneye gitmek zorunda kaldığım, kimsemde olmadığı için mecburen dedesine bıraktım. Ancak dedesi yanlış beyan verdi ve ortaya çıkan bazı videolar sonucu benim çocuklarımı devlet koruma altına aldı. Benim evim, eşyalarım, kurulu düzenim vardı. Eşyalarım hep satıldı. Ev kullanılmayacak hale geldi. Çocuğumu o halde sosyal medyada görünce yıkıldım. Ben çocuğumu mecburen dedesine bıraktım. Karton topluyorum diyerek beyan veren kişi belediyede çalışıyor ve 52 bin TL maaş alıyor. Çocuklarım devlet korumasında, ben sadece ayağa kalkmak, çocuklarıma sahip çıkmak istiyorum. Tek isteğim fizik tedaviye gitmek ve bunun için bana yardım edilmesi. Ayağa kalkıp çocuklarımı almak ve onlara sahip çıkmak istiyorum."

