Direğe ok gibi saplanan otomobil ikiye bölündü! Sürücü feci şekilde can verdi

Yozgat'ta meydana gelen feci kazada, Yozgat-Kırıkkale yolu Sarıhacılı yolunda seyreden A.G. (36) yönetimindeki plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G' nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.