Direğe çarpan araba ikiye bölündü! Motoru metrelerce uzağa fırladı

Nevşehir’de M.E.Ç. idaresindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği devrilirken, otomobilin de motoru metrelerce uzağa fırladı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi de yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.