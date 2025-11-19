Diyarbakır'da kan donduran vahşet! Anne ve ağabeyini uyurken katletti

Diyarbakır'da bir apartmanda dehşete düşüren bir olay yaşandı. 26 yaşındaki E.T., henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi ve annesini sabah saatlerine doğru yataklarında silahla vurarak katletti.

İÇERİ GİREN EKİPLER ŞOKE OLDU

Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla ekipler içeri girdi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Yapılan kontrollerde anne İlkmur (52) ve ağabey Onur’un (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İkna sonucu gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.