Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde Ramazan T. idaresindeki öğrenci servisi ile arkasından gelen otomobil çarpıştı.





Kazada, sürücü ve 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalecinin ardından kentteki hastaneler sevk edildi.



Yaralılardan bir öğrencinin durumu ağır olduğu öğrenildi.





Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

