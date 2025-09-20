Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralı var!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Karpuzlu Mahallesi Yukarı Gedicik Küme Evleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 yaralıdan birinin hayatını kaybettiğini belirledi.





Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ölen şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.