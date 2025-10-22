Dünürler arasında kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dünürler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye uyruklu A.H.H., babasının dünürleri ve yanlarında bulunan bir erkek şahıs tarafından bıçaklandığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaralı halde bulunan A.H.H.'nin babası T.H.H.'yi yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede T.H.H.'nin koltuk altından bıçakla yaralandığı tespit edildi. Yaralı, ambulansla ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın diğer tarafı olan dünürlerin adresini belirledi. Adrese gidildiğinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Yaşı küçük olan bir dünür tarafından kız çocuğu E.M. ve A.H.H., ifadeleri alınmak üzere Bayraklı Çocuk Büro Amirliği'ne, dünürlerden H.M. adlı şahıs ise Yamanlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.