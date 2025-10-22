Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
 Ceyda Altun

Dünürler arasında kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

İzmir Bayraklı'da dünürler arasında sebebi henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Çıkan tartışma fiziksel kavgaya döndü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünürler arasında kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
IHA
22.10.2025
22.10.2025
'in ilçesinde dünürler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Suriye uyruklu A.H.H., babasının dünürleri ve yanlarında bulunan bir erkek şahıs tarafından bıçaklandığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, halde bulunan A.H.H.'nin babası T.H.H.'yi yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede T.H.H.'nin koltuk altından bıçakla yaralandığı tespit edildi. Yaralı, ambulansla ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Dünürler arasında kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın diğer tarafı olan dünürlerin adresini belirledi. Adrese gidildiğinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Yaşı küçük olan bir dünür tarafından kız çocuğu E.M. ve A.H.H., ifadeleri alınmak üzere Bayraklı Çocuk Büro Amirliği'ne, dünürlerden H.M. adlı şahıs ise Yamanlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

