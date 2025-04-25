Duyanları şoke eden vaka! Türkçeyi unuttu, Danca konuşmaya başladı

Konya’da yaşayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, beynine pıhtı atması sonrası geçirdiği müdahalenin ardından, uzun süredir kullanmadığı Danca dilini konuşmaya başladı. Karademir, hem kendisinde hem de çevresinde büyük bir şaşkınlığa neden olan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorladıkça Danca geliyor, Türkçe ise hiçbir şekilde aklıma gelmiyor. İnşallah düzelirim" dedi.

Danimarka’da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya’ya yerleşen ve yedi çocuk babası olan Rahmi Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi’nde dizinden ameliyat edildi. Ameliyattan iki gün sonra sağ kol ve bacağında ani kuvvet kaybı ve konuşma güçlüğü yaşaması üzerine kontrole alındı. Yapılan tetkikler sonucunda Karademir’in beyninin sol kısmındaki büyük damarlardan birinin pıhtı nedeniyle tıkandığı belirlendi. Hızlı bir müdahale ile yapılan anjiyografiyle pıhtı temizlendi.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Müdahalenin ardından şikayetleri büyük ölçüde hafifleyen Karademir’in Danca konuşmaya başlaması, özellikle eşi başta olmak üzere yakın çevresinde şaşkınlığa neden oldu. Uzun yıllardır bu dili kullanmayan Karademir’in Türkçeyi konuşamaması, doktorlarda da şaşkınlığa neden oldu.

"HIZLI MÜDAHALE ŞANSI VERDİ"

Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Hastanın hızla anjiyoya alındığını ve pıhtıyı temizlediklerini aktaran Özdemir, "İşlem sonrası hastanın sağ kol ve bacağındaki felç durumu hızla düzeldi, yeniden kullanmaya başladı. Hastanın hastanede olması, hızlı müdahale şansı verdi. Bu sayede hem felç hem de konuşma sorunu hızlıca ele alındı" ifadelerini kullandı.

TÜRKÇEYİ TEKRAR KONUŞABİLECEK Mİ?

Operasyon sonrası şaşırtıcı bir durumla karşılaştıklarını belirten Özdemir, "Hastanın, gündelik hayatında kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak unuttuğunu düşündüğümüz Dancayı yeniden konuşabildiğini fark ettik. Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo. Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor. İki dil bilen bireylerde, bir dilin kaybı durumunda diğerinin korunması, rehabilitasyon süreci açısından önemli bir avantaj sağlıyor" diye konuştu. Özdemir, hastanın ilerleyen süreçte Türkçeyi tekrar konuşmasını beklediklerini, dilin yeniden kazanılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

TÜRKÇE ANLIYOR, DANCA KONUŞUYOR

Hastanın kızı Meral Karademir, babasının Dancayı uzun yıllardır konuşmadığını vurgulayarak "Danimarkaca konuşmaya başladı. Çok şaşırdık. Kız kardeşlerim bu dili bildiği için onlarla daha kolay iletişim kurabildi. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. İnşallah hızla toparlar. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor." diye konuştu.

"TÜRKÇE HİÇBİR ŞEKİLDE AKLIMA GELMİYOR"

Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığında, Türkçe kelimelerden birkaçını hatırlayabildiğini belirterek "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor." ifadelerini kullandı.