19°
 Burak Ayaydın

Fatih Tekke Galatasaray deplasmanından 3 puanla ayrılmanın formülünü paylaştı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray mücadelesi öncesinde değerlendirmeler yaptı. Genç hoca, maçı nasıl kazanabileceklerini detaylıca anlattı.

Fatih Tekke Galatasaray deplasmanından 3 puanla ayrılmanın formülünü paylaştı!
BeIN Sport
01.11.2025
01.11.2025
Fatih Tekke'den Trabzonspor adına önemli analizler geldi. Halihazırdaki süreçte zorlanmalarının normal olduğunu ifade eden Tekke, camiadan destek istedi.

FATİH TEKKE'DEN GALATASARAY KRİTİKLERİ

"Bizim kolay maçımız yok. Burası da herkesin malumu... Avrupa'da şu an en formda ekiplerden birisi. Her an iyi oynamanız gereken bir maç ama Trabzonspor olarak biz de yeni kurulmaya çalışan bir ekibiz. Genç ve birkaç olgun oyuncularla oyun inşa etmek istiyoruz. Bugün çok zor bir maç oynayacağımızın farkındayız. Ön alan baskısı taraftarlarla beraber çok şiddetli. Galibiyet için tüm anları iyi oynamamız lazım. Eğer baskılarını kırarsak, biz buradan 3 puanla ayrılırız. Umarım bizim için cesaretimizi tazeletecek ve oyundan kopmadan bitirebileceğimiz, hak edenin galip geleceği bir maç oynarız. Geçen hafta düşüncelerimi söyledim. Biz Trabzonspor olarak yeni temeller atan bir takımız. Gerçekçi hedefler koymak gerekiyor. Oyuncularımızın deneyim kazanması ve oynama ritmi bulması çok önemli. Taraftarlarımızın beklentisi önemsiz değil fakat Trabzonspor'un 7 ay önceki durumu ve şimdiki durumuna bakınca gerçekçi olmayan şeylerle uğraşmamalıyız. Bu bizi nereye taşır göreceğiz. Temel atma dönemindeyiz. Bizim hedefimiz genç oyunculara değer katmak. 1 ile 4 arasında yer alırsak bizim için çok iyi. Bizim desteğe ihtiyacımız var."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TARAFTAR NE İSTİYOR?
Bordo mavililer, kulübün şampiyonluk yarışında kalmasını bekliyor.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
