Okan Buruk'tan kadro kritiği: Mario Lemina dokunuşu geldi!

Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak. Zirve mücadelesine dair değerlendirmeler yapan Okan Buruk, beklentilerini de ayrıca anlattı.

OKAN BURUK'TAN TRABZONSPOR AÇILIMI

"Derbi maçı... Ne olursa olsun önemi var. Trabzonspor-Galatasaray maçları hep çekişmeli geçmiştir. Trabzonspor en yakın rakibimiz, kazanırsak fark artacak. Bu derbi haftasında en kârlı takım olmak istiyoruz. Maça dinlenme ve hazırlanma fırsatımız oldu. Sakat ve cezalı oyunculardan ötürü eksiklerimiz var. Özellikle stoper bölgesinde zorlandık. Singo uzun oynamasa da belirli bölümde yer alabilir. Tercih edebileceğimiz önemli oyuncular var. Sara'nın form durumu, Torreira'nın geçen hafta oynamayıp daha da dinlenmesi... Lemina bize stoperde ve oyun kurmada destek verecek. Ön taraftaki hücum hattımız son maçtakilerle hemen hemen aynı. Hücumumuzu destekleyecek beklerimiz var. Jakobs'un dün bir rahatsızlığı oldu ama bugün kadroda. Bir sonraki maçta daha tam takım olacağız. Bugün de sakatlık olmazsa bizim için iyi olur. Muhteşem bir taraftar bizi bekliyor. Biz sahada emeğimizi ortaya koyacağız."