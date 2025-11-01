Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanan tüm geçmiş maçlar ve skorları! FB BJK arasındaki son 10 maçın sonuçları

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de 2 Kasım günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Heyecanla beklenen iki takımın son 10 maç skorları da merak edildi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN TÜM GEÇMİŞ MAÇLAR VE SKORLARI

Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı. İki takım arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ SON 10 MAÇ VE SONUÇLARI

4 Mayıs 2025 – Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş

7 Aralık 2024 – Beşiktaş 1:0 Fenerbahçe

27 Nisan 2024 – Fenerbahçe 2:1 Beşiktaş

9 Aralık 2023 – Beşiktaş 1:3 Fenerbahçe

2 Nisan 2023 – Fenerbahçe 2:4 Beşiktaş

2 Ekim 2022 – Beşiktaş 0:0 Fenerbahçe

8 Mayıs 2022 – Beşiktaş 1:1 Fenerbahçe

19 Aralık 2021 – Fenerbahçe 2:2 Beşiktaş

21 Mart 2021 – Beşiktaş 1:1 Fenerbahçe

29 Kasım 2020 – Fenerbahçe 3:4 Beşiktaş

19 Temmuz 2020 – Beşiktaş 2:0 Fenerbahçe

22 Aralık 2019 – Fenerbahçe 3:1 Beşiktaş

25 Şubat 2019 – Beşiktaş 3:3 Fenerbahçe

24 Eylül 2018 – Fenerbahçe 1:1 Beşiktaş

3 Mayıs 2018 – Fenerbahçe 3:0 Beşiktaş

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ EN ÇOK KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasındaki maçları 49 kez FB,44 kez BJK kazanırken 45 kez beraberlikle sona erdi.