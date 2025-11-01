Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanan tüm geçmiş maçlar ve skorları! FB BJK arasındaki son 10 maçın sonuçları

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça kısa süre kala Beşiktaş Fenerbahçe arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları da dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanan tüm geçmiş maçlar ve skorları! FB BJK arasındaki son 10 maçın sonuçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 20:37

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 'de 2 Kasım günü derbisi oynanacak. Heyecanla beklenen iki takımın son 10 maç skorları da merak edildi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN TÜM GEÇMİŞ MAÇLAR VE SKORLARI

Türk tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı. İki takım arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanan tüm geçmiş maçlar ve skorları! FB BJK arasındaki son 10 maçın sonuçları

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ SON 10 MAÇ VE SONUÇLARI

4 Mayıs 2025 – Fenerbahçe 0:1 Beşiktaş
7 Aralık 2024 – Beşiktaş 1:0 Fenerbahçe
27 Nisan 2024 – Fenerbahçe 2:1 Beşiktaş
9 Aralık 2023 – Beşiktaş 1:3 Fenerbahçe
2 Nisan 2023 – Fenerbahçe 2:4 Beşiktaş
2 Ekim 2022 – Beşiktaş 0:0 Fenerbahçe
8 Mayıs 2022 – Beşiktaş 1:1 Fenerbahçe
19 Aralık 2021 – Fenerbahçe 2:2 Beşiktaş
21 Mart 2021 – Beşiktaş 1:1 Fenerbahçe
29 Kasım 2020 – Fenerbahçe 3:4 Beşiktaş
19 Temmuz 2020 – Beşiktaş 2:0 Fenerbahçe
22 Aralık 2019 – Fenerbahçe 3:1 Beşiktaş
25 Şubat 2019 – Beşiktaş 3:3 Fenerbahçe
24 Eylül 2018 – Fenerbahçe 1:1 Beşiktaş
3 Mayıs 2018 – Fenerbahçe 3:0 Beşiktaş

Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanan tüm geçmiş maçlar ve skorları! FB BJK arasındaki son 10 maçın sonuçları

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ EN ÇOK KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasındaki maçları 49 kez FB,44 kez BJK kazanırken 45 kez beraberlikle sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Trabzonspor arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS TS son 10 maç sonuçları
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#derbi
#türk futbolu
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.