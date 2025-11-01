Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz canlı nereden izlenir? FB BJK derbisinin yayınlandığı kanal

Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz canlı nereden izlenir belli oldu. 2 Kasım Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisini nereden izleyebilirim diyenlerin sayısı da arttı. Dev derbinin hangi kanalda yayınlandığı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz canlı nereden izlenir? FB BJK derbisinin yayınlandığı kanal
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 20:24

'in 11. haftasında heyecanla beklenen maçı canlı nereden izlenir belli oldu. Karşılaşmayı şifresiz canlı yayından izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım günü yapacakları maçla 362. kez karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça kısa süre kala yayın bilgileri de gündeme geldi. 20.00'de başlayacak olan derbi 1 ekranlarında şifreli olarak yayınlanıyor. Taraftarlar ekranların başında maçı takip edebilecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz canlı nereden izlenir? FB BJK derbisinin yayınlandığı kanal

FB BJK MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Beşiktaş maçının şifresiz canlı izleme linki bulunmuyor. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak bu nedenle yayın linki bulunmamakta. Maçı canlı olarak izlemek için beIN Sports aboneliği satın alabilirsiniz.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz canlı nereden izlenir? FB BJK derbisinin yayınlandığı kanal

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN CANLI İZLEYEBİLİRİM?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın yayınlandığı kanal da belli oldu. Karşılaşma 2 Kasım Pazar günü beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz canlı nereden izlenir? FB BJK derbisinin yayınlandığı kanal

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN CANLI YAYINLANIYOR?

2 Kasım günü oynanacak olan dev derbinin yayınlandığı kanal netleşti. Nefes kesen müsabaka beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için abonelik sistemine dahil olarak canlı olarak takip edebilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç? İlk yarı sonucu bekleniyor
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#canlı yayın
#beın sports
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.