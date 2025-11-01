Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç? İlk yarı sonucu bekleniyor

Kategoriler
Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç araştırması başladı. Bugün 141. kez karşı karşıya gelen iki takım da galibiyet için mücadele ediyor.
Bu akşam RAMS Park'ta oynanan Galatasaray Trabzonspor maçı henüz bitmedi. Karşılaşmanın ilk yarısının ilk dakikalarında golsüzlük devam ediyor. 0-0 olan maçta iki takımın mücadelesi sürüyor.
Karşılaşmanın ilk yarısı henüz sona ermedi. 10. dakikada 0-0'lık beraberlik devam ederken iki takım da gol atmak için mücadele ediyor.