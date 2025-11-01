Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Tanzanya'da seçim sonuçlandı! Samia Suluhu Hassan tekrar cumhurbaşkanı seçildi

Tanzanya'da düzenlenen genel seçimlerde ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Samia Suluhu Hassan, oyların yüzde 97,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. Böylece ülkeyi 1961'den beri yöneten Devrim Partisi'nin (CCM) iktidarı sürmüş oldu.

Tanzanya'da seçim sonuçlandı! Samia Suluhu Hassan tekrar cumhurbaşkanı seçildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 20:20

Komisyonunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, ilk kez katıldığı genel seçimlerde ülkenin tüm bölgelerinde galip geldi. Hassan, oyların yüzde 97,66'sını alarak Cumhurbaşkanlığını korudu.

ANA MUHALEFET LİDERİ SEÇİME KATILAMADI

Ülkede 29 Ekim'de yapılan seçimlerde, iktidardaki Devrim Partisinin (CCM) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan yeniden aday olurken, ana muhalefetteki ve Kalkınma Partisinin (Chadema) lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçimlere katılamadı.

Ülkenin ikinci büyük partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

MUHALEFETTEN TEPKİLER

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü. ACT-Wazalendo, seçim görevlileri ile güvenlik güçlerinin erken oy kullandığını ve seçimin usulsüzlüklerle gölgelendiğini, Chadema yetkilileri de bazı bölgelerde parti gözlemcilerinin sandık merkezlerine alınmadığını iddia etmişti.

Seçim Komisyonu, muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu ve tüm sürecin yasalar çerçevesinde yürütüldüğünü savunmuştu.

İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLMUŞTU

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan 'da CCM, 64 yıldır yönetimde bulunuyor. 2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, 2021'de yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelmişti. Hassan, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

