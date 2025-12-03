Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Duygularıyla oynadığı yetmedi üstüne hırsızlık yaptı!

İstanbul'da telefoncuya giren bir kadın, çeşitli yalanlar söyleyerek telefonunun ücretsiz şekilde tamir edilmesini talep etti. Duygu sömürüsü karşısında kayıtsız kalamayan telefoncu, telefonu ücretsiz olarak tamir edeceğini söyledi. Adam telefonu kontrol ederken, kadın bir adet hoparlör çaldı ve adamı geçiştirerek dükkandan çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 13:13

'un ilçesinde bir telefon mağazasına gelen kadın, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek arızalanan telefonunu tamir ettirmek için yardım istedi. Şüpheli kadın, iş yeri sahibinin telefonunu ücretsiz tamir etmeyi kabul etmesine rağmen hoparlör çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Duygularıyla oynadığı yetmedi üstüne hırsızlık yaptı!

KENDİNİ ACINDIRAN KADINA KIYAMADI

Telefoncuya gelen bir kadın, eşinin cezaevinde olduğunu belirterek telefonunun ücretsiz tamir edilmesini talep etti. İş yeri sahibi, kadına yardımcı olabileceklerini söyleyerek cihazı incelemeye başladı. Şüpheli kadın ise bu sırada ceketini koltuğun üzerine bıraktı. Daha sonra kahve ve benzeri ürünler sattığını, çevrede kıraathane olup olmadığı soran kadın, kısa bir konuşmanın ardından acelesi olduğunu söyleyerek telefonunu da alarak dışarı çıktı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını izleyince kadının rafta bulunan hoparlörü çaldığını gördü.

Duygularıyla oynadığı yetmedi üstüne hırsızlık yaptı!

"TAMİRİ İÇİN CEBİMDEN PARA VERECEKTİM"

Yardım etmeye çalıştığı kadının yapması karşısında büyük üzün üzüntü yaşadığını söyleyen işletme sahibi Cemal Tuzcu, "Bugün firmamıza bir kadın geldi. Eşinin hapishanede olduğunu söyleyerek 'telefonun benim için ücretsiz yapar mısın' dedi. Biraz kendini acındırdı. Biz de 'olur bakarız' dedik. Telefonun model numarasına bakarken, o ceketini burada koltuğun üstüne bıraktı. Bıraktıktan sonra 'ben ürün satıyorum burada etrafta kahve falan var mı' diye sordu. Sonra yerleri tarif ettim. 'Millet namazdan çıkmadan gidip satış yapayım' diyerek ceketinin arasına hoparlör alarak kaçar gibi çıkış yaptı. Tabii ben çaldığını hal hareketinden şüphelendiğim için fark ettim. Güvenlik kamerasında da gözüküyor zaten insanların duygularıyla oynamaları. Duygu sömürüsü yapmaları çok kötü bir şey ve bunun üzerine de hırsızlık yapmaları daha kötü bir şey. Çünkü ben o telefonu yapacaktım. Yani benden bin 300 - bin 500 bandında bir para çıkacaktı. Bunu bildiği halde hırsızlık yapıp ürün götürmesi çok kötü" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akılalmaz hırsızlık: Kuyumcuda altın, elmas ve safirden oluşan kolyeyi yuttu
ETİKETLER
#istanbul
#hırsızlık
#esenyurt
#güvenlik kamerası
#kamera
#Telefon Geri Dönüşümü
#Duygu Sömürüsü
#Telefon Hırsızlığı
#Duygusömürüsü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.