Eğlence merkezinde dehşeti yaşadı! Bayıltana kadar dövdüler: 'Beyin sarsıntısı geçirdim'

Afyonkarahisar'da bir eğlence mekanına giden Hasan Çetiner isimli vatandaşın başına gelmeyen kalmadı. Arkadaşı yaklaşık 02.30’da mekandan ayrıldıktan içeride kalmaya devam eden Çetiner, garsondan su isteyince olanlar oldu. 'Masanda bir şey yok, çık' yanıtını alan vatandaş garsonlar ve işletme sahibi tarafından korkunç şekilde darp edildi. Yaşanan tartışma sonucunda kalabalık bir grup tarafından dövülüp gasp edildiğini öne süren Çetiner, ilgili kurumlara giderek suç duyurusunda bulundu.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Çetiner, "Masamda oturduğum sırada su istedim. Ancak garsonlardan biri, 'Masanda bir şey yok, çık' diyerek beni zorla kaldırdı. Beyaz gömlekli, ismini bilmediğim ancak gördüğümde tanıyacağım garson, bana küfür ve hakaretler ederek vurdu. Olayı anlamaya çalışırken, diğer garsonlar ve mekan sahibi de gelerek hep birlikte bana saldırdılar. Bu esnada cebimdeki param da alındı. Kendime geldiğimde 112’yi aradım. Jandarma ile görüştüm ve 'Bekle, geliyoruz' denildi. Beklerken tekrar sopalarla darp edildim. Jandarma geldiğinde kanlar içindeydim ve şikayetçi olduğumu açıkça belirttim. Yaşadığım darp ve gasp sonucu sol kulağımda işitme kaybı oluştu, beyin sarsıntısı geçirdim. Psikolojim ciddi şekilde bozuldu. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben mağdurum, darp ve gasp edildim. Adalet istiyorum" dedi.