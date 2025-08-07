Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Emine Özkaya 7 yıllık kaybından vahşet çıktı! Evin altı insan mezbahası gibi: Balta ile parçalara ayırmış

Polonya'dan İstanbul'a geldikten sonra sırra kadem Emine Özkaya'nın 7 yıl sonra kan donduran bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 2018'den bu yana her yerde aranan genç kızın Iraklı sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed tarafından öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede Muhammed'in evinde altı kişinin kan izini buldu. İşte korkunç detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 10:45

2018 yılında Polonya'da 'a gelen ve sırra kadem basan Emine Özkaya ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. 7 yıldır tek bir iz bile bulunamayan Özkaya'nın dosyası tekrar açıldı. 23 yaşındaki genç kızın Türkiye'ye indikten sonra burada sevgili olan Irak uyruklu Amjed Mohsin Muhammed M. ile irtibata geçerek ’e otobüsle gittiği belirlendi. Eskişehir'e gittikten sonra ise genç kız adeta sırra kadem bastı.

Emine Özkaya 7 yıllık kaybından vahşet çıktı! Evin altı insan mezbahası gibi: Balta ile parçalara ayırmış

EVDEN TEK BAŞINA ÇIKTI

Emine Özkaya’nın aynı gün saat 18.30 sıralarında Eskişehir otogarına ulaşarak Amjed Mohsin Muhammed ile buluştuğu ve 3 Aralık 2018 günü saat 03.00 sıralarında, Özkaya’nın cep telefonundan aile yakınlarına ve arkadaşlarına mesaj atıldığı, bu tarihten sonra da kendisine bir daha ulaşılamadığı belirlendi. Şüpheli Amjed Mohsin Muhammed M.'nin o gece evden tek başına ayrılarak, Şanlıurfa'ya gittiği ve burada birkaç gün sonra geri döndüğü, bir hafta sonra ise evden taşındığı belirlendi.

Emine Özkaya 7 yıllık kaybından vahşet çıktı! Evin altı insan mezbahası gibi: Balta ile parçalara ayırmış

BİRÇOK DNA'YA ULAŞILDI

Bunun üzerine ihbar ve saha çalışmalarını değerlendiren ekipler, Amjed Mohsin Muhammed M.'nin Eskişehir’deki evinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde salondaki parkelerin altında bazı izler olduğunu tespit etti. Polis, olay yerinde bulduğu izler üzerindeki incelemenin ardından 1 kadın ve 4 erkeğe ait izleri incelenmek üzere, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emine Özkaya 7 yıllık kaybından vahşet çıktı! Evin altı insan mezbahası gibi: Balta ile parçalara ayırmış

"ÖLDÜRÜP CESEDİ YOK ETTİ" ŞÜPHESİ


Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 7 yıldır kayıp olan Emine Özkaya'nın, sevgilisi Amjed Mohsin Muhammed M. tarafından öldürülerek cesedinin ortadan kaldırılma şüphesine ilişkin, 11 Temmuz 2025'te Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheliler Asaad Monsin M.M. (37), D.U.B. (33) ve E.A. (34) yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Emine Özkaya 7 yıllık kaybından vahşet çıktı! Evin altı insan mezbahası gibi: Balta ile parçalara ayırmış

TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, 14 Temmuz’da adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden D. U. B. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kocaeli’de kasten öldürme suç kaydı bulunan Asaad Monsin M.M.ve olayın birinci derece zanlısı Amjed Mohsin Muhammed M. isimli şahıslar ise, planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Emine Özkaya 7 yıllık kaybından vahşet çıktı! Evin altı insan mezbahası gibi: Balta ile parçalara ayırmış

SEVGİLİSİNİ DE BALTAYLA ÖLDÜRMÜŞ

Amjed Mohsin Muhammed'in 2021'de sevgilisi olan başka bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı
Öte yandan, olayda birinci şüpheli olan Amjed Mohsin Muhammed M.'nin ise 2021'de Eskişehir'de sevgilisi olan başka bir kişiyi öldürerek baltayla parçalara ayırdığı gerekçesiyle tutuklandığı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

ETİKETLER
#eskişehir
#cinayet
#dna
#İstanbul
#Kayıp Kişi
#Amjed Mohsin Muhammed M
#Asaad Monsin M.m.
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.