Emine Özkaya 7 yıllık kaybından vahşet çıktı! Evin altı insan mezbahası gibi: Balta ile parçalara ayırmış

2018 yılında Polonya'da İstanbul'a gelen ve sırra kadem basan Emine Özkaya ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. 7 yıldır tek bir iz bile bulunamayan Özkaya'nın dosyası tekrar açıldı. 23 yaşındaki genç kızın Türkiye'ye indikten sonra burada sevgili olan Irak uyruklu Amjed Mohsin Muhammed M. ile irtibata geçerek Eskişehir’e otobüsle gittiği belirlendi. Eskişehir'e gittikten sonra ise genç kız adeta sırra kadem bastı.

EVDEN TEK BAŞINA ÇIKTI

Emine Özkaya’nın aynı gün saat 18.30 sıralarında Eskişehir otogarına ulaşarak Amjed Mohsin Muhammed ile buluştuğu ve 3 Aralık 2018 günü saat 03.00 sıralarında, Özkaya’nın cep telefonundan aile yakınlarına ve arkadaşlarına mesaj atıldığı, bu tarihten sonra da kendisine bir daha ulaşılamadığı belirlendi. Şüpheli Amjed Mohsin Muhammed M.'nin o gece evden tek başına ayrılarak, Şanlıurfa'ya gittiği ve burada birkaç gün sonra geri döndüğü, bir hafta sonra ise evden taşındığı belirlendi.

BİRÇOK DNA'YA ULAŞILDI

Bunun üzerine ihbar ve saha çalışmalarını değerlendiren ekipler, Amjed Mohsin Muhammed M.'nin Eskişehir’deki evinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde salondaki parkelerin altında bazı izler olduğunu tespit etti. Polis, olay yerinde bulduğu izler üzerindeki incelemenin ardından 1 kadın ve 4 erkeğe ait DNA izleri incelenmek üzere, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"ÖLDÜRÜP CESEDİ YOK ETTİ" ŞÜPHESİ



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 7 yıldır kayıp olan Emine Özkaya'nın, sevgilisi Amjed Mohsin Muhammed M. tarafından öldürülerek cesedinin ortadan kaldırılma şüphesine ilişkin, 11 Temmuz 2025'te Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheliler Asaad Monsin M.M. (37), D.U.B. (33) ve E.A. (34) yakalanarak İstanbul'a getirildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, 14 Temmuz’da adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden D. U. B. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kocaeli’de kasten öldürme suç kaydı bulunan Asaad Monsin M.M.ve olayın birinci derece zanlısı Amjed Mohsin Muhammed M. isimli şahıslar ise, planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

SEVGİLİSİNİ DE BALTAYLA ÖLDÜRMÜŞ

Amjed Mohsin Muhammed'in 2021'de sevgilisi olan başka bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

Öte yandan, olayda birinci şüpheli olan Amjed Mohsin Muhammed M.'nin ise 2021'de Eskişehir'de sevgilisi olan başka bir kişiyi öldürerek baltayla parçalara ayırdığı gerekçesiyle tutuklandığı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.