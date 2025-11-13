Erzurum'da iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Erzurum’un Tekman ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

2 AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Beyköy Mahallesi’nde henüz nedeni belirlenemeyen tartışma kısa sürede büyüyünce, tarafların yakınları da kavgaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAVGADA 7 KİŞİ YARALI

Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir gerginliğe karşı yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.