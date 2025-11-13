Erzurum'da iki aile arasında kavga: Yaralılar var

Kategoriler
Erzurum’un Tekman ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.
Beyköy Mahallesi’nde henüz nedeni belirlenemeyen tartışma kısa sürede büyüyünce, tarafların yakınları da kavgaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olası bir gerginliğe karşı yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.