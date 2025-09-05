Erzurum'da kaza sonrası sopalı yumruklu kavga: Yaralılar var

Erzurum'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından ortalık karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

TARTIŞAN SÜRÜCÜLER AKRABALARINI ÇAĞIRDI

Kaza kent merkezi Yoncalık Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. İ.K. idaresindeki 06 CCA 708 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç. idaresindeki 25 ADN 267 plakalı asansörlü nakliye kamyonu çarpıştı. Kazanın ardından tartışan sürücüler, yakınlarını olay yerine çağırdı.

SOPALI, YUMRUKLU KAVGA

Hafif ticari aracın sürücüsü, M.G, Y.B. ile diğer aracın sürücüsü ve akrabaları C.Ç, O.Ç, B.Ç, Ş.Ç. sopalı ve yumruklu kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kavgada M.G, O.Ç. ve Ş.Ç. yaralandı. Polisin müdahalesiyle son bulan kavgada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazaya ve sonrasında çıkan kavgaya karışanları karakola götürdü. Kazada hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.