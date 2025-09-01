Balıkesir'de feci kaza! 4 araç birbirine girdi

Balıkesir'de Bursa-Balıkesir otoyolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi. Olay Bursa-Balıkesir karayolu Tellioğlu dinlenme tesisleri mevkiinde meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gerçekleşen kazada olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri kazanın bulunduğu bölgeye geldi. Zincirleme kazanın yaşandığı olayda, sürücülerin araçtan sağ olarak çıkarıldığı ve yaralı vatandaşların olmadığı belirtildi.