Erzurum'da yüzlerce mezar kazıldı! Sebebi ortaya çıktı

Türkiye'nin en sert kışının yaşandığı Erzurum'da hava sıcaklıkları eksi 30'a kadar düştü. Kar yağışının da etkisini arttırdığı kentte kış hazırlıkları başladı. Her yıl olduğu gibi kentte yüzlerce mezar kazılmaya başlandı.

TOPRAK BİLE DONUYOR!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında yüzlerce mezar açtı. Erzurum şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığı'nda, kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı. Hem yoğun kar yağışı hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması nerede ise imkansız hale geliyor. Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor. İş makinelerince yapılan mezar kazılarında sona gelindi. Yapılan kazı çalışmalarının ardından belediye işçileri kazma ve küreklerle mezar yerlerini uygun hale getiriyor. Her yıl kasım-aralık aylarında yapılan mezar kazılması çalışmaları bu yıl da yeniden yapıldı.

"ÇUKURLARIN ÖNCEDEN AÇILMASINA RAĞMEN..."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Salim Uğurlu, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen yine de zorlandıklarını belirterek, "Şartlar bu aylarda zor. Kışın don oluyor, mezar açmak çok zorlaşıyor, onun için yaz aylarında hazırlık yapıyoruz. Kışın bunları açmak mümkün değil. Makinelerin uçları bir kırılıyor. Çukurların önceden açılmasına rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor" dedi.