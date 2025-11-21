Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Erzurum'da yüzlerce mezar kazıldı! Sebebi ortaya çıktı

Erzurum'da hava sıcaklıkları eksi 30'a düştü. Türkiye'nin en sert kışının yaşandığı yerlerin başında gelen kentte dondurucu havalara hazırlık başladı. Toprağın bile buz kestiği Erzurum'da yüzlerce mezar kazımı başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 09:33

Türkiye'nin en sert kışının yaşandığı 'da hava sıcaklıkları eksi 30'a kadar düştü. Kar yağışının da etkisini arttırdığı kentte hazırlıkları başladı. Her yıl olduğu gibi kentte yüzlerce mezar kazılmaya başlandı.

Erzurum'da yüzlerce mezar kazıldı! Sebebi ortaya çıktı

TOPRAK BİLE DONUYOR!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında yüzlerce mezar açtı. Erzurum şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığı'nda, kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı. Hem yoğun hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması nerede ise imkansız hale geliyor. Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor. İş makinelerince yapılan mezar kazılarında sona gelindi. Yapılan kazı çalışmalarının ardından belediye işçileri kazma ve küreklerle mezar yerlerini uygun hale getiriyor. Her yıl kasım-aralık aylarında yapılan mezar kazılması çalışmaları bu yıl da yeniden yapıldı.

Erzurum'da yüzlerce mezar kazıldı! Sebebi ortaya çıktı

"ÇUKURLARIN ÖNCEDEN AÇILMASINA RAĞMEN..."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Salim Uğurlu, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen yine de zorlandıklarını belirterek, "Şartlar bu aylarda zor. Kışın don oluyor, mezar açmak çok zorlaşıyor, onun için yaz aylarında hazırlık yapıyoruz. Kışın bunları açmak mümkün değil. Makinelerin uçları bir kırılıyor. Çukurların önceden açılmasına rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor" dedi.

Erzurum'da yüzlerce mezar kazıldı! Sebebi ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilovası'nda 7 işçiye mezar olmuştu! Faciaya sebep olan fabrika yıkılıyor
Mersin'de yüksek gerilim hattında feci iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#erzurum
#kar yağışı
#mezarlık
#kış
#Mezar Kazıları
#Donmuş Toprak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.