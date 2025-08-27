Eşi iki çocuğunu alıp terk edince yaşamına son verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta yaşayan 25 yaşındaki Y.B eşinden ayrılması sonrası bunalıma girdi. Halasıyla telefonda konuşurken intihar edeceğini söyleyen adamın acı haberi geldi.

HALASI OLAYI İHBAR ETTİ

İzmir'de yaşayan halasının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Y.B.'nin polis ekipleri tarafından çalınan kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekipleri tarafından kapı açıldı. Ekipler tarafından evde yapılan incelemede Y.B. yatak odasında asılı bir halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Y.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Y.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.