Kahraman gibi refleks! Araçlara sürüklenen konteyneri koşarak yakaladı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Konak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde rampadan hızla kayan çöp konteynerini fark eden Ferhat Berberoğlu, koşarak müdahale etti ve konteyneri park halindeki araçlara çarpmadan durdurmayı başardı. Konteyneri son anda park halindeki araçlara çarpmadan durduran Berberoğlu, muhtemel bir facianın yaşanmasını önledi. Olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, konteynerin rampadan aşağıya kayması ve Berberoğlu'nun koşarak müdahale etmesi yer aldı. Vatandaşlar olası faciaya engel olduğu için teşekkür etti.